Esta vez sí. El flashmob comandado por los hermanos Ogalla y con tangos interpretados por el cantaor gaditano Manuel Gago, que no pudo celebrarse el pasado sábado por el mal tiempo, se ha podido desarrollar este 22 de noviembre sin más problemas que el frío de la jornada en la plaza de la Catedral de Cádiz. El encuentro, abierto a todos los ciudadanos, ha llenado de música el centro de Cádiz y sobre todo de niños y niñas, alumnos de varias academias de baile de la ciudad, que se han sumado así a los actos para celebrar el 15 aniversario de la declaración del flamenco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por parte de la Unesco.