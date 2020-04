En el último recibimiento al Juan Sebastián de Elcano, en julio al finalizar su XCI crucero de instrucción, la niebla invadía el muelle de Cádiz. Sin embargo, cientos de personas aguardaban la llegada del buque con pancartas y entusiasmo mientras la Unidad de Música del Tercio Sur amenizaba la espera. El himno de la Armada sonaba, salvas de honor, y abrazos y besos, muchos, cuando la tripulación al fin bajaba a tierra.

Esa imagen, vista una y otra vez en la capital gaditana, no se ha podido repetir este jueves. El buque escuela de la Armada, tras esperar fondeado desde este miércoles en la Bahía, ha atracado en su base, La Carraca en San Fernando, sin hacer parada en la capital. El personal de la dotación, tras ser recibidos por el segundo jefe del Arsenal de Cádiz, ha desembarcado para trasladarse a sus domicilios en los medios de transporte de su base. No se han podido dar ni besos ni abrazos con los amigos y familiares tras seis meses fuera de casa, no ha habido actos oficiales de recibimiento. Las medidas del coronavirus han marcado el fin de este viaje.

Aún así, la alegría de volver y la tranquilidad por la misión cumplida no han faltado. "La sensación que tengo es de serenidad y tranquilidad, ya que creo que la dotación del buque ha cumplido con la tarea encomendada", apuntaba su comandante, Santiago de Colsa. La propia dotación han enviado en sus últimos momentos a bordo ánimo a los gaditanos para que sigan en casa y salir juntos de la situación, como ha compartido el Cádiz CF en sus redes sociales.

Además, desde la Asociación Cádiz con Elcano, que organiza actividades en cada salida y llegada del bergantín-goleta, han animado a los vecinos de la barriada de la Paz a dar la bienvenida de sus ventanas y balcones en su trayecto por la capital camino de la Carraca. Sobre las once de la mañana el buque ha pasado, primero por el Puente de la Constitución, y luego por el puente Carranza, en su camino a La Isla, y se le ha podido ver cruzando frente a todo el paseo de la Bahía.

El buque ha recorrido más de 18000 millas náuticas, visitando 9 puertos en 7 países diferentes, y con escalas especiales coincidiendo con la celebración del V Centenario de la Primera Vuelta al mundo como la de Río de Janeiro y el cruce del estuario del Río de la Plata.

Al Juan Sebastián de Elcano le espera su undécima vuelta al mundo con motivo de esta conmemoración. De momento la siguen preparando "con entusiasmo". "Lo que tenga que ser, será", señalaba el comandante consciente de la situación mundial por el coronavirus. La dotación, donde no constan contagios, seguirá el confinamiento en casa tal y como aconsejan las autoridades, y a bordo solo estará el personal de guardia. "Cuando se pueda se irá recuperando la actividad normal a bordo, en donde tendremos que compaginar el alistamiento del buque para el próximo crucero de instrucción con el descanso reglamentario al que tiene derecho la dotación después de haber estado casi 6 meses desplegados fuera del territorio nacional", añadía.