Sorpresa e indignación es lo que dicen haber vivido anteayer un grupo de hosteleros de la Avenida Fernández Ladreda y Amílcar Barca cuando entre las 20:30 y las 20:45 horas, en pleno agosto, la Policía Local se se personó en varios bares para ordenar el levantamiento inmediato de sus terrazas.

Algunos habían solicitado ampliaciones, acogiéndose al compromiso expreso del Ayuntamiento de Cádiz de facilitar la actividad ante las restricciones impuestas como medidas de prevención frente a la expansión del covid-19 y como ayuda después de tres meses de cierre por el estado de alarma.

Otros, aunque no habían pedido ampliación alguna, estaban pendientes aún de la autorización, tras haber cursado la solicitud correspondiente. En algún caso ya había una denegación expresa, aunque “basada en argumentos que no son ciertos”, aseguró uno de los afectados. De cualquier forma, entre la petición y la autorización o denegación, aunque parezca extraño, siempre ha estado tolerado el montaje de la terraza.

Nada más producirse el incidente, los hosteleros lo comunicaron a Horeca, desde cuya gerencia se pusieron en contacto con el alcalde. Según los afectados, el alcalde dijo no saber a qué respondía esa actuación de la Policía Local y les autorizó a que siguiesen montando las terrazas en tanto se elaboraba un informe que él mismo ya había solicitado.

Joaquín, propietario de El Tascón, en Fernández Ladreda, solicitó en su momento esa ampliación a la que se comprometió el Ayuntamiento. “ Yo tengo justo al lado el local del antiguo Carusso, que está alquilado, pero todavía cerrado. Hablé con los propietarios y les pedí permiso pasa usar su ocupación de terraza. Me firmaron una autorización y solicité un plano adaptado a las medidas frente al covid-19, que me lo hizo Horeca. Pero me la denegaron, como han denegado todas la ampliaciones".

"Alegan que no cumplimos con las medidas, pero aquí nadie a venido a medir; que no dejamos espacio para el tránsito de personas con discapacidad, cuando dejamos más de dos metros, y que ocupamos una parte de fachada que no nos corresponde, cuando tenemos permiso del propietario. Nosotros es verdad que aún así, la montamos -reconoce el dueño de El Tascón- y ayer vino la Policía a levantarla, con un listado de todas las que tenían que levantar".

"No entendemos cómo ha podido suceder esto, con la que está cayendo, con las restricciones en horarios y en medidas a las que estamos sometidos y cuando estamos viendo que es posible que nos vuelvan a obligar a cerrar. Que nos quiten mesas un 15 de agosto, a las nueve de la noche...”. Antes de la pandemia Joaquín tenía ocho mesas, que tras la aplicación de las normas covid-19, quedaron reducidas a cuatro, a las que ha añadido las otras cuatro de la fachada del Carusso, “de manera que me quedo como estaba antes del estado de alarma”.

Salvador, propietario de Burguer Yiyi, lleva catorce años con la misma terraza, que se compone exactamente de tres mesas altas con seis banquetas. “Y ahora me las han denegado por cinco centímetros. Han hecho una obra, han vuelto a medir y dicen que me faltan esos cinco centímetros... De momento, tras la intervención del alcalde, que llegué a hablar con él, las tengo puestas y vamos a recurrir... en fin, ahora que la cosa está cortita y que parece que vamos a un nuevo cierre en septiembre, como no aprovechemos la segunda quincena de junio y la primera de septiembre no llegamos a fin de año...”.

Hay otros hosteleros afectados por el incidente que no han querido que se difunda su caso después de la intervención de José María González.