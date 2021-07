Los hosteleros gaditanos denunciaron hace un día a través de este periódico que el Ayuntamiento de Cádiz no está concediendo licencias para actuaciones en pequeño formato tal y como autoriza el Decreto 155/2018, de 31 de julio de la Junta de Andalucía. Unos permisos que consideran pueden ayudar –aplicándose todas las medidas preventivas frente al Covid-19 vigentes, claro está– a reflotar en plena temporada alta unos negocios hundidos por la pandemia, a la vez que servir de salvavidas a músicos y artistas, todavía más castigados por las restricciones. Horeca informó de que de todas las solicitadas sólo han sido concedidas dos.

Desde el Ayuntamiento matizan que en 2019 la Federación de Hostelería “pidió solicitud de autorización para actuaciones en los establecimientos del Paseo Marítimo y se le contestó que, según establece el decreto de la Junta, cada uno de los locales debe pedir una ampliación de la licencia de actividad, una petición que debe ser individual, no genérica”.

Posteriormente tuvieron entrada las siguientes solicitudes individuales, explican desde el Consistorio: “La de un restaurante (en 2019 y en 2020), a cuyos responsables se les notificó que debían solicitar la ampliación formalmente, pero no lo hicieron. La de un bar de copas, con el que ocurrió lo mismo; la de un hotel del casco histórico, que la pidió para actuaciones en cubierta y se le contestó que no, al no tener el sello acústico;y la de un chiringuito”. Respecto a este último caso “se está pendiente de resolución del juzgado sobre la ocupación, por lo que no se puede otorgar permiso para actuaciones en ese espacio”.

Por último, en Vía Pública solamente se recibieron dos solicitudes, aseguran desde el Ayuntamiento: “la de un restaurante, que ha sido concedida, y la de otro establecimiento similar, que la ha solicitado para octubre a diciembre, que tiene informe favorable, pero está pendiente de informe policial”.