Balance del Carnaval de Cádiz 2026: El PSOE pone el acento en las "deficiencias claras" de la fiesta

El Carnaval de Cádiz 2026 ha tenido una serie de "deficiencias claras" a juicio del PSOE, que ha querido dejar pasar las fiestas para hacer balance y exponer esas cuestiones que, a su juicio, deberían haberse asumido o gestionado por otro camino al tomado por el equipo de gobierno de Bruno García.

El primer aspecto que ha señalado este lunes el portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Cádiz, Óscar Torres, ha sido la escasa relevancia que el Ayuntamiento ha dado al 50 aniversario de la muerte de Paco Alba, "una de las personas más importantes en la historia del Carnaval". "El Ayuntamiento no ha tenido a bien hacer nada para recordar su figura", ha lamentado Óscar Torres, que considera que este recuerdo ha quedado patente gracias a algunos actos y gestos programados por asociaciones y colectivos vinculados a la fiesta. "La comparación es dolorosa cuando sí se ha hecho en otras ocasiones con otras personas que también lo merecían, por supuesto", ha querido añadir el portavoz socialista.

La segunda cuestión donde ha fallado el Ayuntamiento a juicio del PSOE ha sido en la suspensión de la sesión de clasificatorias del 19 de enero como consecuencia del trágico accidente ferroviario registrado la noche antes en Adamuz. "Nos pareció lamentable y excesivamente grave que sabiendo lo ocurrido no fueran capaces de suspender la clasificatoria hasta las cuatro de la tarde del lunes", ha condenado Torres, que igualmente se ha mostrado crítico con la falta de decisión del equipo de gobierno, que se "escondió en los grupos y colectivos" para tomar una decisión. "Nos parece cobarde", ha señado al respecto, asegurando que "a las ocho y media de la mañana" de ese lunes 19 de enero tuvo una conversación con el alcalde manifestándole su opinión de que el Concurso debía suspenderse ese día. "Y no tomó la decisión hasta las cuatro de la tarde".

Vinculado a esta ausencia de agrupaciones cantando el lunes 19, Torres ha recordado cómo ese cambio "tocó de lleno a la final infantil", con las consiguientes deficiencias. En primer lugar, por reagendar una sesión con los niños como protagonista en un día laborable en el que "a la una de la mañana seguía celebrándose" la sesión, habiendo colegio al día siguiente. Y en segundo lugar, por hacer coincidir esa final con el pregón infantil, que provocó "un aspecto desolador en la plaza de San Antonio".

Por ello, pide el PSOE que el apoyo a la cantera "no solo es aumentar premios". "Hay que darle una vuelta para que el Falla no tenga un aspecto tan desolador de público, hay que buscar fórmulas", recomendó en este campo de la cantera a la que en los últimos años se ha empeñado el Ayuntamiento en potenciar con diversas acciones.

Más denuncias de los socialistas. Aseguran que en la gala del Carnaval de Cádiz en el Gran Teatro Falla el día 14, primer sábado de fiesta, las agrupaciones "no pudieron acceder ni a los camerinos" cuando acudían a cantar. Recuerdan que las peñas ya denunciaron el cambio de condiciones que a última hora trasladó el Ayuntamiento respecto a la organización de los actos gastronómicos. Apuntan a ciertos problemas de "desprotección de agrupaciones callejeras cuando están actuando en determinadas zonas de la ciudad". Y señalan los problemas derivados, "como se viene repitiendo en los últimos años", con la concesión de la Carpa, "que se hizo sobre la bocina".

Una última cuestión que denuncia el PSOE ha sido la ausencia de programación en los barrios de extramuros, algo que contradice lo que el grupo municipal asegura que lleva años pidiendo "para que el Carnaval se exporte a los barrios porque entendemos que es de toda la ciudad". La programación de batallas de coplas o de algún carrusel en estas zonas tendría una doble función, según ha señalado Torres. De un lado, "se conseguiría llevar el Carnaval a gente que no puede ir al casco histórico"; y, de otro lado, se conseguirían "aliviar los problemas del transporte público".

Y vinculado a esto último, los socialistas señalan también que los refuerzos en el servicio de autobuses "han sido insuficientes", con largas colas en las paradas y mucha espera entre los usuarios. "No ha dado respuesta a las necesidades", ha concluido Óscar Torres, culminando así este repaso del grupo municipal al recién finalizado (al menos en lo que a la programación oficial se refiere) Carnaval.

Moción por los "ataques" a mujeres

En el plano carnavalesco ha anunciado el PSOE que en el Pleno de este próximo jueves elevará una moción para crear una mesa de trabajo "para buscar solución a los ataques" que habrían recibido mujeres estos días de Carnaval en la calle o también durante el Concurso de Agrupaciones.

"Es una deriva bastante peligrosa de que se coja la moda de insultar a las mujeres que están haciendo Carnaval, ya sea en agrupaciones, formando parte de un jurado o en el ámbito que quieran", ha condenado y lamentado Óscar Torres, que defenderá la creación de esta mesa de trabajo en la que quiere que estén presentes los colectivos de mujeres de la ciudad y del mundo del Carnaval para analizar esta situación una vez pasado el Carnaval 2026.