Las peñas del Carnaval de Cádiz, molestas por las exigencias del Ayuntamiento para montar sus fiestas en las calles

“No somos profesionales para cumplir tantos requisitos y ya esto se escapa a nuestras competencias”. Lo dice el presidente de la Federación de Peñas Gaditanas, Jesús García, en relación al “endurecimiento” de las condiciones que la Delegación Municipal de Fiestas, vía Área de Urbanismo, ha solicitado a las entidades que van a celebrar actividades en la calle con motivo del Carnaval de Cádiz 2026, empezando por la Pestiñada de este sábado 10 de enero.

Todo ello, claro está, “entendiendo que debemos cumplir la normativa, la legalidad vigente, como no podía ser de otra forma”, apunta García. “Pero lo que siempre ha sido una fiesta popular realizada por entusiastas gaditanos sin pedir nada a cambio, y llenando de contenido el propio programa oficial del Carnaval, se ha convertido en una responsabilidad tan grande que no compensa”, añade el presidente de las peñas.

Pero la queja más lastimosa de la Federación es que esta petición de requisitos les ha llegado hace pocos días, con escaso tiempo para maniobrar sobre todo en el caso de la Pestiñada. El presidente de la peña Los dedócratas, Martín Periñán, que celebra este mismo sábado la fiesta gastronómica donde se repartirán los dulces navideños, entiende el cumplimiento de una normativa que le han exigido “una semana antes del evento”, por lo que “si me lo piden en octubre me hubiera pensado hacer la Pestiñada”.

“Esto es un desastre, no sé si nos quieren aburrir, pero lo van a conseguir, todo lo han pedido corriendo y apretando”, apostilla. La peña ha tenido que contratar una póliza de seguro de responsabilidad civil de cobertura por daños personales ocasionados a las personas asistentes a la Pestiñada “con cualquier tipo de resultado por la cantidad de 1.201.000 euros”. “Esto no estaba en el presupuesto previo aprobado para recibir la subvención, ¿quién paga esto ahora?”, se pregunta Periñán

Los requisitos solicitados a Los dedócratas, que también se envían a otras entidades que celebran actividades en la calle, incluyen "un plano o croquis de la instalación del evento en la trama urbana, en el que se represente el entorno y mobiliario urbano, las dimensiones relacionadas con el espacio que ocupa y las distancias a elementos que garanticen la accesibilidad de la zona, así como todo lo relacionado con la instalación eléctrica y contraincendios".

"Esto está ya a niveles de una productora de espectáculos y nosotros somos gaditanos de a pie que mantenemos vivas las fiestas populares"

Asimismo, es necesario el peritaje de tarimas o tablaos que sobrepasen una altura de 1,20 metros. En cuanto a la megafonía, no se pueden superar, en zonas de estancia, los 45 decibelios hasta las 23.00 y 35 en horario nocturno. En zonas de dormitorio, el máximo es de 40 decibelios hasta las 23.00 y de 30 después de esa hora. “No sé que van a hacer con el concurso de popurrís de La Viña, por ejemplo”, señala Jesús García.

Limitaciones de sonido

Para esto se exige limitación del equipo de sonido. “Empresas de sonido nos dicen que contratar un limitador es un dineral y eso no lo pueden pagar las peñas”, indica Jesús García. Destaca que “todo esto es una locura y vamos a salir del paso e intentar solucionarlo porque no nos queda otra en las fechas en las que estamos, pero vamos a solicitar una reunión urgente con Fiestas para arreglar esto de cara al año que viene”.

El presidente de la Federación de Peñas realiza, por último, una reflexión: “En vez de ayudarnos, nos atornillan. Esto está ya a niveles de una productora de espectáculos y nosotros somos gaditanos de a pie que mantenemos vivas las fiestas populares. Pero las exigencias superan ya lo popular. No somos profesionales, esto supera ya nuestras competencias. Es demasiada responsabilidad”.