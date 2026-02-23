Adelante denuncia la falta de respuesta municipal ante los ataques machistas en el Carnaval de Cádiz

La comparsa 'La Camorra' fue una de las agrupaciones que recibió ataques machistas en la calle.

El grupo municipal Adelante Izquierda Gaditana hace un balance crítico del Carnaval de Cádiz 2026 en lo relativo a la prevención y actuación frente a las violencias machistas durante la fiesta. “Consideramos -relata la edil Lorena Garrón- que se ha producido un claro retroceso respecto a compromisos y propuestas que, en el mandato anterior, se habían puesto en marcha desde el Ayuntamiento gaditano; y también lamentamos que el Gobierno de Bruno García, especialmente su concejala de Fiestas, Beatriz Gandullo, no reaccionara ni condenara las agresiones verbales que sufrieron tres mujeres miembros del jurado del COAC, y que saliera, a remolque y de forma tibia, para ‘pedir respeto’ a las agrupaciones femeninas tras varios episodios machistas”.

“Desde AIG hemos condenado rotundamente las agresiones sufridas por las mujeres del jurado, así como las agresiones que se han producido en la calle contra carnavaleras durante la fiesta. Nos resulta especialmente preocupante la falta de reacción pública y contundente por parte del equipo de Gobierno ante estos hechos. No ha habido una respuesta clara, ni preventiva ni posterior, y eso transmite un mensaje de permisividad que no podemos normalizar”, subraya.

“Y en concreto, la señora Gandullo -agrega Garrón- no ha estado a la altura, puesto que tras sufrir vejaciones las mujeres del jurado no encontró un momento en la Final del Falla para acudir al palco a expresarles su apoyo e interesarse por su estado anímico, y en cambio sí tuvo tiempo para hacerse un book de fotos por el Teatro”.

Centrándose en las medidas, la concejala de la formación de izquierdas resalta que una parte sustancial de las que se habían planteado y trabajado colectivamente en el anterior mandato han desaparecido. Entre ellas, una campaña potente, transversal y visible contra la violencia machista en todos sus ámbitos, que no se limitaba a acciones simbólicas, sino que contemplaba herramientas concretas de prevención, sensibilización y actuación.

En cambio, la campaña finalmente desarrollada por el equipo de Gobierno se ha reducido, prácticamente, a una acción puntual, dejando fuera elementos fundamentales como la distribución de brazaletes identificativos a personas y agrupaciones comprometidas con la lucha contra las violencias machistas; la implicación activa y formación específica para comercios, establecimientos hosteleros, personal de limpieza y servicios públicos; el trabajo directo con las propias agrupaciones carnavalescas para la sensibilización e implicación; y la difusión amplia y accesible del protocolo existente de actuación ante agresiones en la vía pública.

Asimismo, Garrón lamenta que no se convocara la Mesa de Mujeres del Carnaval, “espacio clave para recoger las preocupaciones, demandas y propuestas de las agrupaciones feministas y de mujeres. Tampoco este asunto se ha abordado en otros espacios mixtos vinculados a la organización del Carnaval, lo que evidencia una preocupante falta de voluntad política para integrar la perspectiva feminista en la planificación de la fiesta”.

Por todo ello, el resultado es evidente: “la campaña ha desaparecido como proyecto integral y el protocolo específico contra la violencia machista en la calle no se ha implementado ni difundido adecuadamente”.

Desde Adelante Izquierda Gaditana mantienen que el Carnaval de Cádiz debe ser también un espacio seguro y libre de violencias machistas. Para ello, “no basta con gestos simbólicos. Es imprescindible planificación, coordinación con el movimiento feminista y agrupaciones, y compromiso político real”, apostilla la edil.

De esta forma, desde AIG exigen al equipo de gobierno que “recupere de manera inmediata los espacios de participación, reactive una campaña integral contra la violencia machista para futuras ediciones y asuma la responsabilidad de garantizar un Carnaval seguro para todas”.

Infraestructuras y baños

Por otra parte, la coalición de izquierdas también plantea, de cara al próximo Carnaval, la necesidad de garantizar infraestructuras suficientes y dignas, ya que no basta con pedir civismo, sino que también hay que facilitar condiciones adecuadas. Y al respecto, Garrón señala que este año se han producido quejas por la disminución de módulos fijos de baños con personal de limpieza, “que precisamente son los que permiten unas condiciones más higiénicas y adecuadas”.

En este sentido, apunta que es “fundamental garantizar instalaciones higiénicas que permitan a las mujeres una gestión menstrual digna, incluyendo acceso a agua corriente, jabón, privacidad para cambiarse y recipientes para desechar productos de manera higiénica”. “Esto es una necesidad básica”, apostilla Lorena Garrón.