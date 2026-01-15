Austero recuerdo en el Falla a Paco Alba el día que se cumplen 50 años de su muerte

El Concurso de Agrupaciones no podía ponerse en marcha este jueves sin recordar a uno de sus históricos. Este 15 de enero se cumplen 50 años de la muerte de Paco Alba y antes de arrancar la quinta sesión de preliminares de este COAC 2026 las palabras de homenaje al creador de la comparsa no han faltado en el Teatro Falla.

Ha sido un homenaje discreto, sin referencia alguna en las tablas del Falla donde se preparaba ya el coro 'ADN' de Luis Rivero detrás sus cortinas. Se ha tratado, sencillamente, de la reproducción de un pasodoble de 'Los Sarracenos', agrupación de Paco Alba de 1957, mientras la presentadora de este Concurso, Miriam Peralta, dedicaba unas palabras al autor conileño.

Mientras sonaba la pieza compuesta por Alba, la comunicadora ha leído un texto en el contaba que esa "inconfundible melodía y letra" lleva la autoría de Paco Alba, formando parte de su obra 'Los Sarracenos'. Autor de tal calidad en la composición de sus chirigotas que tuvieron que inventarse la modalidad de comparsas para encajar sus creaciones.

La presentadora ha repasado su trayectoria desde 'Los vendedores de marisco' en 1953 hasta su última comparsa, 'Los belloteros' de 1975, para indicar que "tal día como hoy, el 15 de enero pero del año 1976, falleció Francisco Alba Medina a los 58 años de edad. Hoy conmemoramos el 50 aniversario de su fallecimiento".

Para terminar, han recordado que "su contribución a la fiesta grande de Cádiz es sin duda una de las verdades incuestionables del carnaval. Son 50 años sin El brujo, pero aún hoy su legado y su herencia permanecen vivos porque las leyendas no mueren siempre que sus coplas sigan entonándose entre las nuevas generaciones".

Las últimas palabras de este homenaje han buscado la inclusión del público en este reconocimiento. "Vaya el primer aplauso de la noche en su memoria". Con estas palabras ha concluido un homenaje austero del Gran Teatro Falla al que se ha invitado a la familia del autor. Sin embargo, una misa en su memoria prácticamente se ha pisado temporalmente con el inicio de la sesión en la que se le ha recordado. Por este motivo, la invitación tanto a miembros de la peña Paco Alba como a su hija se ha trasladado a la sesión de mañana viernes.