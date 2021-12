El balance del PP sobre Cádiz en 2021: "La ciudad está más apagada, sucia y abandonada que nunca"

“Cádiz está más apagada, sucia y abandonada que nunca”. El presidente del Grupo Municipal Popular, Juancho Ortiz, ha realizado este jueves un balance del año en la ciudad criticando duramente la gestión del alcalde, José María González 'Kichi', y llamando a 2021 “el año del sectarismo y la persecución al que no piensa como él” mientras la capital, aprovechando la escasa iluminación navideña, “está apagada en el sentido literal de la palabra y cada vez con menos atractivos”. Un 2021 en el que González, a juicio del PP, se ha dedicado “por entero a la doctrina anticapitalista mientras la ciudad ha perdido liderazgo en la provincia en cuanto a comercio o turismo”.

Ortiz acotó el 2021 del alcalde entre el 5 de enero, cuando se retiró el busto de Juan Carlos I en la avenida que tenía su nombre, y el 22 de diciembre con la retirada del título de Hijo Predilecto a José María Pemán. “Entre estos dos hitos la política sectaria de Kichi no hay nada salvo la persecución a todo el que no piensa como él y a renuncia a gestionar lo que de verdad importa a los gaditanos”. Luego recordó que sí, que el primer edil había hecho algo más: "Bueno, en febrero comentó en redes un programa de televisión mientra ardía una planta del Hospital, en junio cambió el nombre del Estadio Carranza y en noviembre le ha cambiado el nombre a 30 calles”.

Para Ortiz ha sido un año en el que el Equipo de Gobierno “no ha sabido sacar adelante los pliegos de limpieza y transporte, y con unos presupuestos prorrogados de 2020 que no servían. Seis años llevan los autobuses echando humo negro como si fueran el Transiberiano y Kichi quejándose del vapor de agua que suelta un crucero”.

El presidente del Grupo Popular valoró negativamente la tardanza en la tramitación “del más mínimo expediente: el Pliego de ayuda a domicilio, como la mayoría, lleva vencido desde 2018. Mientras la Junta sube el precio de la hora Kichi está estudiando el asunto todavía. En Servicios Sociales no ha tenido tiempo de resolver un expediente administrativo y en dos días 20 trabajadores se van al paro. Han llevado a Emasa a la ruina con la política de aparcamiento de la ciudad y han agudizado el problema que ya crearon en años anteriores con la eliminación de 2.500 plazas de aparcamiento…”.

La ciudad -a juicio del presidente popular- ha perdido cualquier tipo de liderazgo comercial, cultural y turístico en la Bahía: “nos han adelantado todas las ciudades vecinas, y la prueba está en estas Navidades: una ciudad apagada, literal y metafóricamente, donde cada vez hay menos atractivos, menos oportunidades. Y todo esto gracias a la persecución de Kichi y Vila, primero a las terrazas, luego a las viviendas con fines turísticos, y a todo lo que huela a inversión, a turismo, a generar movimiento y empleo. Ahora van a por los cruceros. Sí, a por los cruceros que traen turismo a Cádiz y trabajo a los diques de astilleros”

Recordó el presidente del GMPP que este también ha sido el año del “quédese calladita del alcalde a nuestra portavoz, del no me sentaré con ustedes jamás, el año de la persecución a los colegios concertados de la ciudad, a los que no quieren que se peatonalice a las bravas Marianista Cubillo, a las terrazas… a los gaditanos que tienen viviendas en Airbnb, a los alojamientos turísticos que luego ellos usan para alojar a los actores del FIT…, y a los policías de Cádiz, que llevan dos años luchando por sus derechos y son criminalizados por usar un bote de humo de los que se usan en las bodas mientras el alcalde anima a quemar Cádiz entero…”.

También tuvo Ortiz palabras de desaprobación hacia la participación del PSOE en los asuntos municipales, ya que si bien “Kichi ha renunciado a gestionar la ciudad y se dedica al odio y al revanchismo”, a la par “tenemos un PSOE desaparecido, al dictado del alcalde y entregado a la misión de paralizar la ciudad junto a los anticapitalistas”.

Ortiz aprovechó para destacar las inversiones realizadas por la Junta en la ciudad, desde febrero de 2019, con la llegada de Moreno Bonilla. “Hemos desbloqueado Tiempo Libre, las obras de Matadero, la Ciudad de la Justicia o el Teatro Romano... gobernando la ciudad un partido de izquierdas, lo que no es precisamente sectario por parte del PP. Hasta que llegó el PP a la Junta lo que hizo el PSOE fue cachondearse de Cádiz, tirando a los gaditanos solo por votar masivamente al PP.

La Junta y las tareas que dejó pendiente el PSOE en la ciudad

En la misma línea se situó Bruno García, presidente provincial del PP, manifestando que “en estos casi tres años hemos comenzado con el listado de tareas y proyectos que dejó el PSOE tirados en la ciudad. Esta misma semana ha anunciado el desbloqueo de dos proyectos vitales para Cádiz, la Ciudad de la Justicia y el Tranvía de Cádiz, pero además en 2021 ha puesto la primera piedra de la segunda fase de Matadero, décadas olvidado en el cajón socialista de Cádiz y seguimos avanzando en las obras del Teatro Romano”.

García remarcó que “quedan cosas por hacer, evidentemente porque la lista que dejó el PSOE era muy larga, pero lo que es ya palpable es que en menos de tres años hemos desbloqueado Tiempo Libre, que ya algunos lo quieren dar por amortizado, pero se llevó muchos años cerrado, y además de Matadero o Ciudad de la Justicia, se han invertido 4,7 millones en rehabilitación y más de 15 millones en vivienda de obra nueva. Estamos en todas las promociones de vivienda que se hacen en la ciudad. En las nuestras y en las que lleva anunciando Kichi cuatro años diciendo que las hace él a pulmón. Lo que está claro es que en 2022 se iniciarán nuevos proyectos que estaban pendientes y este compromiso se hará aún más firme si cabe”.