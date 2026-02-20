El Ayuntamiento de Cádiz construirá viviendas en el antiguo Club Alcázar de Puntales

El Ayuntamiento de Cádiz sigue buscando viviendas donde el ordenamiento urbanístico actual no lo contempla. La ciudad sigue sacando rédito del cambio legal que en materia de vivienda permite el decreto publicado el pasado año por la Junta de Andalucía, y tras incorporar al futuro parque de viviendas tres fincas o solares recientemente, la Junta de Gobierno Local ha dado luz verde este viernes a una nueva operación que se elevará al Pleno municipal la semana que viene para confirmarlo.

En concreto, ha anunciado el alcalde, Bruno García, el cambio de uso de la antigua sede del Club Náutico Alcázar, en el barrio de Puntales. Un edificio en estado ruinoso en el que estaba previsto la construcción de un hotel, aunque no se ha dado ningún paso en los últimos tiempos para hacer esto posible. De hecho, fue en el año 2011 (bajo el mandato de Teófila Martínez) cuando salió por tercera vez este edificio para su transformación en hotel, después de una adjudicación a una empresa que terminaría renunciando y de una segunda licitación que quedó desierta). Entonces se pensaba en un hotel de unas 150 habitaciones por cuya enajenación esperaba ingresar el Ayuntamiento al menos 2,1 millones de euros.

Las últimas noticias en torno a la antigua sede del club náutico se remontan al año 2022 (con José María González como alcalde), cuando anunciaba el Ayuntamiento conversaciones con inversores para quedarse con la titularidad del edificio y construir un hotel.

Ahora, el gobierno de Bruno García da un giro de 180 grados para "mostrar claramente cuál es nuestra intención: favorecer en la medida de nuestras posibilidades las opciones de vivienda" en una ciudad con graves carencias de suelo. Así, el edificio tapiado y en claro estado de deterioro se quiere transformar en 25 viviendas protegidas, que son las que estima el Ayuntamiento que se podrán levantar en esa parcela.

El impacto del decreto de la Junta

Esta decisión, que el jueves será elevada al Pleno para obtener el acuerdo formal que permita cambiar el uso previsto en ese suelo, confirma el impacto que en Cádiz está teniendo el decreto de medidas en favor de la vivienda publicado por la Junta de Andalucía. En este sentido, ha recordado el alcalde que ya hace escasas semanas se aprobó construir viviendas en otros tres espacios de la ciudad para los que estaban previstos otros usos. El solar junto a la iglesia de los paúles, una finca de la plaza de la Merced y un suelo de Puntales, que se van a transformar en conjunto en otras 85 viviendas hasta ahora no previstas en los planes de la ciudad.

A estas medidas que está adoptando el Ayuntamiento recuerda también el alcalde la posibilidad, también para inversores privados, de aumentar un 20% la edificabilidad de aquellas promociones que se destinen a vivienda protegida. Y los pasos que ya ha dado Cádiz meses atrás de limitar las viviendas turísticas, que de hecho según asegura Bruno García ya están a la baja, sumando hoy en día la ciudad "86 VUT menos que en junio de 2023, cuando llegamos al Ayuntamiento"; de impedir también la transformación de fincas residenciales en hoteles; o la posibilidad de convertir en vivienda suelos destinados a oficinas.

En definitiva, ha asegurado el alcalde tener "un único enfoque: más vivienda protegida en Cádiz".

Otro impulso a Puntales

Del mismo modo, ha señalado el alcalde cómo esta decisión respecto al antiguo Club Alcázar se suma a otras actuaciones previstas en un barrio, Puntales, "que va a recibir una importante cifra de inversión, muy merecida". En concreto, se ha referido García a las obras de reurbanización que se van a realizar en la calle Dársena, o a esa transformación ya aprobada de un solar en 35 viviendas colaborativas que se quieren sacar adelante gracias a la Edil.

Y de cara al futuro, ha mencionado el alcalde la intención de actuar en las viviendas que fueran municipales y que se encuentran en grave estado de conservación, que enlaza con la petición ya lanzada por el Ayuntamiento a la Junta para que contemple el barrio de Puntales dentro de los planes de regeneración urbana (similar al que lleva años desarrollándose en el Cerro del Moro).