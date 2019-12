Autonomía Obrera denuncia que las limpiadoras del IFEF no han cobrado sus nóminas

Autonomía Obrera ha denunciado en un comunicado que la empresa PERSONE SL., adjudicataria del servicio de limpieza de los centros gestionados por el Instituto de Fomento, Empleo y Formación (IFEF), no han abonado las nóminas de noviembre a las trabajadores.

"Mucho nos tememos que la falta de liquidez de dicha empresa, pueda terminar en otro caso como el de Expertus en las dependencias municipales", han lamentado, asegurando que "no es la primera vez que esta empresa incumple en el pago de salarios". "Desde que ha comenzado el servicio ha pagado las nóminas fuera del plazo que marca el convenio colectivo. Las dos primeras nóminas, septiembre y octubre se abonaron el día 7 del mes siguiente y este mes ya van por el 13 y aún no han pagado ni tienen intención de pagar, con la incertidumbre además para las trabajadoras, de no saber que ocurrirá con la paga extra y el mes de diciembre que la tienen que abonar el 15".

Para Autonomía Obrera, "esta empresa desde que ha comenzado el contrato no ha dado buenas señales de empresa fiable y se le fue comunicando todas las incidencias tanto a la Gerencia del IFEF, organismo autónomo del Ayuntamiento de Cádiz, como al concejal Carlos Parada que no han hecho absolutamente nada, el seguimiento y control ha sido nulo".

El servicio lo viene gestionando online, mediante correos electrónicos a las trabajadoras que son las que se están responsabilizando de organizar el trabajo, y de los materiales (los pocos que proporcionan), del control de asistencias de ellas mismas y amenazadas, no sustituyen vacaciones ni días de asuntos propios sobrecargando a las trabajadoras y ahorrándose las contrataciones que obliga el pliego, "todo ello sin que nadie de la empresa haya puesto nunca un pie en Cádiz, solo el día que firmaron", apuntan en una nota.

Desde Autonomía Obrera exigimos a Paradas y a la Gerencia del IFEF que cumpla con su obligación, que todos tienen conocimiento de sobra de lo que está ocurriendo y deben de actuar, abriendo expediente y consecuentemente la posterior rescisión del contrato a la empresa PERSONE SL por incumplimientos del abono de salarios, que no sean cómplices y permitan, que los dos años de prestación que tienen adjudicados más uno de prorroga, y que acaban de empezar, sea un calvario para las trabajadoras del servicio.