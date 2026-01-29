Atropelladas tres personas en un paso de peatones en Cádiz

Tres personas, al parecer todas adultas y de cierta edad, han sido atropelladas por un turismo en un paso de peatones en Cádiz, concretamente en el situado en la Avenida Doctor Gómez Ulla, entre el Parador Hotel Atlántico y las instalaciones del Club de Tenis, ha informado a este periódico una fuente municipal.

Las tres personas heridas han sido trasladadas al Hospital Universitario Puerta del Mar. Una de las víctimas de este atropello ha sufrido varias contusiones y las otras dos posibles daños en los tobillos, relató la misma fuente, que no pudo precisar su gravedad ni tampoco sus edades, aunque se estima que podrían ser heridas leves.

Testigos presenciales del accidente, que sucedió en torno a las 21:00 horas de este jueves 29 de enero, han comentado que el semáforo del paso de peatones estaba averiado y que había poca luz en la zona, de manera que el conductor no habría podido ver a las personas que iban a cruzar la calzada.