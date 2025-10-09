Un motorista muere tras un grave accidente de tráfico en Cádiz

Confluencia de de las calles García de Sola y Gas donde ha tenido lugar el accidente de tráfico.

Un trágico accidente de tráfico ha ocurrido esta mañana en Cádiz, en la confluencia de las calles García de Sola con calle Gas. Según informan fuentes municipales, un motorista ha fallecido a consecuencia de un choque entre la moto y un turismo a las 8:00 horas aproximadamente.

El conductor de la moto, un hombre de unos 57 años, iba acompañado por su nieta, una joven de 16 años que ha resultado ilesa.

Según el Ayuntamiento, tras el accidente, los dos hombres que iban en el coche, de unos 50 años, han emprendido la huida aunque el conductor del mismo ha sido localizado finalmente en su domicilio.

En la zona han actuado efectivos de la Policía Nacional, del 061, Bomberos y también se encuentra el grupo de Atestados. Se está a la espera del levantamiento del cadáver.