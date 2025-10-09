Detenido el conductor que se dio a la fuga tras el accidente en el murió un motorista en Cádiz

Confluencia de de las calles García de Sola y Gas donde ha tenido lugar el accidente de tráfico.

La Policía Local de Cádiz ha activado una operación para localizar y detener a un hombre de unos 50 años que se dio a la fuga a pie tras producirse un accidente en torno a las 8:00 horas de este jueves entre su turismo y una moto en el cruce de las calles García de Sola y Gas, en el que ha fallecido el conductor de la moto, de 57 años, que iba acompañado de su nieta, menor de edad, que ha resultado ilesa.

Al lugar de los hechos acudieron rápidamente agentes de la Policía Local, del equipo de turno, de barrios y Atestados, que atendieron la situación y activaron rápidamente el dispositivo para localizar al conductor del turismo, que se dio a la fuga a pie junto al hombre que le acompañaba en su vehículo.

Rápidamente, los agentes lo encontraron en su domicilio y se produjo la detención en una operación en la que resultó herido uno de los agentes de Policía Local con una lesión en la mano.

El individuo fue trasladado a la Jefatura de Policía Local donde se le ha sometido a las pruebas de alcohol y drogas, dando positivo en drogas. El mismo cuenta con numerosos antecedentes policiales y ha salido recientemente de prisión. Tras las debidas comprobaciones, la Policía Local ha confirmado que tiene el permiso de conducción en vigor y el vehículo consta a su nombre.