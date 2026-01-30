Asociaciones de mujeres de Cádiz proponen institucionalizar el izado de la bandera feminista el 8-M

Asociaciones de mujeres de Cádiz han presentado en el Pleno municipal una propuesta para que el Ayuntamiento institucionalice el izado de la bandera feminista en la Plaza de Sevilla con motivo del Día Internacional de las Mujeres, el próximo 8 de marzo.

"La iniciativa parte de la convicción de que Cádiz, ciudad con una profunda tradición democrática y de defensa de los derechos y las libertades, debe reflejar también en su simbología pública su compromiso con la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. Cádiz ha sido siempre una ciudad comprometida con las causas justas, con la libertad y con la igualdad. Reconocer el 8 de marzo con la bandera feminista es proyectar al espacio público uno de los valores esenciales de nuestra democracia”, explican las asociaciones impulsoras.

La propuesta señala que "los símbolos visibles en el espacio público reflejan los valores que una comunidad hace suyos y que, por tanto, su uso no es neutro. Izar la bandera feminista en un lugar emblemático de la ciudad tiene un claro significado institucional y educativo. Los signos que ocupan el espacio público expresan compromisos democráticos y contribuyen a construir una cultura de igualdad”, añaden.

"La bandera propuesta —de color violeta y con el símbolo de Venus— representa al conjunto de las mujeres y su lucha histórica por la igualdad, al margen de opciones ideológicas o partidistas. La iniciativa contempla, además, que la bandera permanezca izada durante la semana previa y la semana posterior al 8 de marzo, garantizando así una visibilidad suficiente y continuada".

Asimismo, se propone que el acto de izado se realice de manera conjunta entre el Ayuntamiento de Cádiz y las asociaciones de mujeres de la ciudad, "como expresión de colaboración entre las instituciones públicas y el tejido social organizado. Las asociaciones impulsoras subrayan que se trata de una propuesta constructiva, estable y sin confrontación, con vocación de continuidad, que aspira a consolidarse como una tradición institucional dentro del calendario municipal".

Del mismo modo, se ha querido dejar claro que "esta iniciativa no pertenece a ninguna asociación ni colectivo en concreto, sino que nace con la voluntad expresa de ser una propuesta compartida y abierta. Por este motivo, se ha habilitado un correo electrónico a disposición de todas aquellas asociaciones y colectivos de la ciudad que deseen formar parte de la iniciativa, donde se facilitará la información necesaria para su adhesión".

Las asociaciones participantes proceden de ámbitos diversos, como el movimiento por la salud, las asociaciones de mujeres sordas, colectivos sociales y otros espacios de defensa de derechos, "reflejando la pluralidad y la riqueza del movimiento de mujeres en la ciudad. La iniciativa permanece abierta con el objetivo de que puedan sumarse más asociaciones y colectivos, fortaleciendo su carácter inclusivo y representativo".

En este sentido, confían en que todos los grupos con representación en el Pleno respalden la iniciativa y contribuyan a mostrar la unidad institucional en torno a un valor democrático esencial: la igualdad entre mujeres y hombres.

Las asociaciones y colectivos de mujeres que deseen sumarse a esta iniciativa pueden ponerse en contacto a través del correo electrónico banderaigualdadcadiz@gmail.com.