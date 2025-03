Manifiesto íntegro de las Feministas Abolicionistas de Cádiz en el 8M de 2025

Cádiz/Hoy, 8 de marzo, tomamos las calles una vez más porque somos mujeres y seguimos en lucha. Porque a pesar de décadas de movilización, seguimos siendo oprimidas, explotadas y asesinadas por un sistema que nos considera objetos y mercancía. Estamos aquí porque el feminismo es lucha por la liberación de todas las mujeres, y eso significa rechazar todas las formas de explotación que nos reducen a cuerpos disponibles para el mercado y los deseos masculinos.

Denunciamos la prostitución, la pornografía y los vientres de alquiler como violencias que nos cosifican, nos despojan de nuestra dignidad y perpetúan nuestra opresión.

Rechazamos la mercantilización de nuestros cuerpos, porque ser mujer no es un trabajo ni un servicio que se pueda comprar. La prostitución no es empoderamiento, es esclavitud sexual. La pornografía no es entretenimiento, es violencia. La gestación subrogada no es altruismo, es explotación.

Exigimos políticas públicas abolicionistas, que protejan a las mujeres en situación de prostitución, castiguen a proxenetas y puteros, y cierren la puerta a la legalización de la explotación sexual.

Defendemos la eliminación del género, porque el feminismo no acepta que se nos imponga una identidad basada en estereotipos sexistas. Ser mujer no es una identidad sentida, es una realidad material marcada por la opresión. Pero nuestra lucha no es solo global, también es local. Exigimos al Ayuntamiento de Cádiz que cumpla su palabra y lleve a cabo la separación de las delegaciones, garantizando que las mujeres tengamos el espacio que nos corresponde. No aceptamos excusas ni demoras: las políticas de igualdad deben estar al servicio de las mujeres y no diluirse en estructuras que invisibilizan nuestras demandas y necesidades. Hoy no estamos aquí para celebrar, sino para recordar que esta lucha es de todas. No aceptamos un feminismo diluido, cómplice de la explotación ni sometido a las reglas del mercado y del poder. El feminismo es abolicionista o no es feminismo. Por todas las que estuvieron antes, por las que vendrán, por las que no pueden salir a luchar. Este 8M, únete con Cádiz Abolicionista a las mujeres.

¡Viva la lucha feminista!

¡Abolición ya!

¡Por nuestros derechos y nuestra voz en Cádiz!