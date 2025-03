8M en Cádiz, contra lluvia, viento y marea, por que la vergüenza cambie de bando

Cádiz/En una mañana de temporal, desapacible como pocas, Cádiz celebró su 8M, el Día Internacional de las Mujeres, contra viento y marea, con una manifestación que a su llegada a la Plaza de España congregó a unas 300 personas. Bajo el lema "la vergüenza tiene que cambiar de bando" clamaron contra quienes imponen a las mujeres trabajos precarios que sostienen la vida (internas, trabajadoras del hogar, limpiadoras, ayuda a domicilio, camareras de piso) y contra las administraciones que lo permiten. Contra la feminización de la pobreza, contra la condena a trabajos extenuantes y mal pagados a muchas mujeres migrantes y contra los "prejuicios racistas en comisarías y juzgados". Contra la revictimización de quienes sufren violencia de género. Contra la privatización de la sanidad pública y contra la falta de atención específica en salud mental, entre otras reivindicaciones.

A causa del mal tiempo y de la escasa afluencia de participantes, la manifestación pudo haberse quedado en concentración, pero las responsables de la organización convocante, la Comisión 8M , decidieron someter la decisión a votación a mano alzada entre los asistentes. La mayoría decidió emprender la marcha prevista por la avenida principal de la ciudad hasta la Plaza de España.

Libertad Ragel Moya, de la Colectiva Jarana, una de las más de una decena de asociaciones que conforman la Comisión 8M, explicaba al arranque de la manifestación sus objetivos: "Estamos aquí para reivindicar derechos para todas las mujeres, porque la vergüenza tiene que cambiar de bando. Somos una colectiva transfeminista y reivindicamos derechos para las prostitutas, para las mujeres que trabajan en el hogar y para las mujeres migrantes. Estamos cansadas de ser siempre nosotras las que sintamos vergüenza al contar que nos ocurre algo, al tener un trabajo que no se nos recompensa como a un hombre. Queremos las mismas oportunidades y no ir con vergüenza a reclamar nuestros derechos". Respecto al segundo lema de la movilización, "contra el fascismo, feminismo organizado", Libertad Ragel reconoció que existe un temor cierto de que con el avance de la ultraderecha se intensifiquen los recortes de derechos y empeore la situación de las mujeres.

Durante el primer tramo de su recorrido, las participantes corearon lemas como ¡Que no, que no, que no tenemos miedo! ¡Mujeres migradas, las más precarizadas! ¡Feminista y antifascista! ¡Derechos para todes! y ¡Tranquila, hermana, aquí está tu manada!. Y ante la Audiencia Provincial llamaron a "una sentada por las asesinadas". Desde las escalinatas del edificio judicial convocaron a un minuto de silencio "por las compañeras asesinadas en Martos, Jaén".

Concentración de Cádiz Abolicionista ante la Subdelegación del Gobierno de Cádiz. / D. C.

Minutos antes, a las 12:00 un grupo de unas siete mujeres y un hombre se congregaba ante la Subdelegación del Gobierno convocadas por Cádiz Abolicionista. Bajo un fortísimo viento, a duras penas pudieron mantener desplegada una pancarta que rezaba: "El feminismo es abolicionista", y decidieron suspender la marcha que tenían prevista hasta la calle Público, con lectura de un manifiesto en la Plaza de la Merced. Dennyris Castaño, trabajadora en el IES Rafael Alberti, y vicepresidenta del Forum de Política Feminista de Granada hizo de portavoz: "Nos encontramos aquí reivindicando el Día Internacional de las Mujeres y ante tantas reivindicaciones que se hacen de muchas cosas queremos dejar claro que el feminismo es abolicionista, que está en contra de la explotación de la mujer, de los vientres de alquiler y que reivindicamos una ley abolicionista del sistema prostitucional", dijo.

Otro momento de la manifestación del 8M de 2025 en Cádiz. / Julio González

Mientras tanto la lluvia y el viento dieron una tregua y la manifestación de la Comisión 8M continuó su marcha hacia la Plaza de España por la Avenida del Puerto bajo un cielo entonces soleado y entre cánticos de ¡Aborto legal, libre y gratuito!, ¡Ni una agresión sin respuesta!, ¡Un violador no es un buen padre!, ¡Somos el grito de las que ya no están!, ¡El machismo y la homofobia, al rincón de la historia! y ¡Si nos tocan a una, nos tocan a todas!

Ya ante el Monumento a la Constitución de 1812 se leyó de manera colectiva un manifiesto que arrancó así: "Un nuevo 8 de marzo la Comisión 8M junto a la Coordinadora provincial de colectivos feministas salimos a las calles de nuestros pueblos y ciudades para reivindicar el Día Internacional de las Mujeres como una jornada de lucha contra el patriarcado, el fascismo, el capitalismo colonial y sus múltiples violencias. En un momento en el que nos quieren divididas y aisladas, volvemos a reivindicar la lucha unitaria de los feminismos diversos. Por todas las vidas que nos han arrebatado y que ha truncado la violencia machista. Vamos a convertir nuestro dolor en rabia y al grito de 'la vergüenza debe cambiar del bando' afrontamos este 8 de marzo ¡Porque ningune será libre, hasta que la vergüenza no cambie de bando!"