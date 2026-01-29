Una asociación de memoria histórica mantiene que la sentencia sobre Pemán no cierra el debate

La Asociación para la Recuperación y la Difusión de la Memoria Histórica de Cádiz ha hecho público un comunicado en el que asegura que la sentencia del Tribunal Superior de Justcia de Andalucía (TSJA) relativa a la revocación de la retirada del título de Hijo Predilecto de Cádiz a José María Pemán no “cierra el debate” sobre su figura y sobre la memoria histórica, porque no entra a valorar su perfil político e ideológico, y centra su decisión en una cuestión “formal y técnica.

Es importante aclarar- dice la asociación- que la sentencia no entra a valorar en profundidad el perfil político e ideológico de Pemán, ni cuestiona la interpretación histórica ampliamente consolidada sobre su papel durante la Guerra Civil y el primer franquismo. El núcleo del razonamiento judicial es procedimental y se centra en la suficiencia de la motivación administrativa del acuerdo municipal”.

Entiende la asociación que el tribunal “no niega que Pemán apoyara el golpe de Estado de 1936, que fuera un activo propagandista del bando sublevado ni que presidiera la Comisión de Cultura y Enseñanza de la Junta Técnica del Estado, órgano directamente vinculado a la depuración del profesorado”.

“La estimación del recurso se apoya fundamentalmente en una interpretación restrictiva del concepto de “exaltación” contenido en las leyes de memoria, así como en la consideración de que el acuerdo municipal no habría acreditado de forma suficientemente explícita la conexión entre el honor concedido en 1955 y la exaltación del golpe, la guerra o la represión. Se trata, por tanto, de una decisión formal y técnica, no de una absolución histórica ni moral de Pemán”, asegura la asociación gaditana.

Para esta asociación, la sentencia “no desautoriza la valoración histórica crítica sobre José María Pemán ni se atreve a contradecir el consenso historiográfico sobre su papel en la legitimación del golpe de Estado y del primer franquismo. Incluso el propio tribunal reconoce que Pemán apoyó a los sublevados, ejerció labores de propaganda y presidió un órgano clave del nuevo Estado franquista”.

Por tanto, “el debate judicial no sustituye ni clausura el debate cívico, ético y democrático sobre a quién se honra públicamente y qué valores representan esos honores hoy”.

“Resulta inevitable señalar -concluye- que el perfil ideológico de José María Pemán en esos años -y casi toda su vida- fue el de un reaccionario radical, abiertamente antiliberal, contrario tanto al legado político de Cádiz como a los valores constitucionales y democráticos que esa tradición histórica representa”.