Aparatoso accidente de tráfico en plena Avenida de Andalucía de Cádiz

Estado en el que ha quedado el coche accidentado en la Avenida de Andalucía.

Aparatoso accidente de tráfico el que se ha producido a primera hora de esta tarde de domingo en plena Avenida de Andalucía, la principal vía de Cádiz, que conecta su entrada desde San Fernando o el Puente José León de Carranza con el casco histórico.

El suceso ha tenido lugar a la altura del colegio de María Auxiliadora, donde un coche que circulaba en sentido salida de la ciudad ha terminado empotrándose contra otros coches que estaban estacionados en la Avenida de Andalucía.

Fuentes municipales han precisado que el accidente se ha debido al reventón de una de las ruedas del coche que estaba circulando, que ha perdido el control desplazándose hacia esos turismos estacionados. Fruto del impacto, el vehículo ha quedado suspendido en dos de sus ruedas, sin haber llegado a volcar sobre la calzada.

Las mismas fuentes han asegurado que a pesar de lo aparatoso del accidente no ha resultado herido nadie, procediendo la Policía Local a controlar el tráfico en ese punto de la ciudad mientras no retiraban de la vía pública el coche accidentado.

Un fin de semana negativo para el tráfico

Este incidente en la Avenida de Andalucía viene a sumarse a una serie de accidentes e incidentes en materia de tráfico que se han registrado este fin de semana. En concreto, en la madrugada del sábado, cuando la Policía Local tuvo que realizar hasta tres intervenciones por conductores que circulaban bajo la influencia del consumo de alcohol.

El caso más grave se localizó en la Cuesta de las Calesas, donde una conductora ebria chocó frontolateralmente contra un taxi, resultando herido grave uno de los usuarios del taxi, que necesitó incluso la presencia de los bomberos para ser excarcelado del vehículo.