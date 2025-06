Antoñito Molina en el Cádiz Music Stadium: "Éste va a ser el concierto de mi vida"

Cádiz/Con tanta calma como responsabilidad, el músico y compositor Antoñito Molina se enfrenta al primer –esperamos que de una larga lista– concierto en un estadio de fútbol de su carrera. Con su exitoso proyecto El club de los soñadores y con los galones de haber sido este año pregonero de la fiesta que ama, el Carnaval de Cádiz, el roteño prosigue un 2025, justo, de sueño que tendrá, a buen seguro, uno de sus momentos cumbres este 28 de junio en el Nuevo Mirandilla donde, además, inaugura el nuevo gran ciclo musical del verano gaditano, el Cádiz Music Stadium.

Pregunta.–Hace unos meses, en la peña donde se vistió con su chirigota antes de actuar en el Falla en el año que ha sido pregonero del Carnaval de Cádiz, le pregunté si sentía algún tipo de presión. Usted me contestó que “para presión, la de un cirujano”. Hombre, no me negará ahora, antes de hacer el primer estadio de su vida, y en Cádiz, que un poquito más sí que siente...

Respuesta.–Pues te prometo que no la siento. Es que la palabra no es presión, las palabras son compromiso, responsabilidad y amor. Presión no tengo porque con la presión no me sale la voz ni las canciones, así que no me la puedo permitir. Es que al final creo que la vida está llena de cosas muy complicadas como para que esto sea un problema. Creo que este es un momento para disfrutarlo, (para saborearlo, para que los nervios no nos jueguen malas pasadas, sino cositas bonitas por dentro y que sea un concierto que no olvide en mi vida. Ahora, responsabilidad no, lo siguiente, compromiso y mucho trabajo que para eso duermo 3 horas al día y trabajo 19, para que las cosas salgan bien, que la gente salga del concierto con una sonrisa y yo con la conciencia tranquila de que he trabajado antes y durante este sábado.

P.–¿Qué espera de la noche del sábado?

R.–Éste va a ser el concierto de mi vida. Nunca pensé en mi vida que podía cantar en un estadio de fútbol y, más, si ese estadio es el de mi casa, el de mi tierra y el de mi familia. Espero que la gente salga de allí sintiéndose parte de mi vida, bueno, porque ya lo son. Me han visto crecer. Me han visto con mi chirigota, me han visto tocando con mi banda en Semana Santa, me han visto cantando en un chiringuito hace 5 años, me han visto cantando en la sala Momart hace 4, me han visto hace 2 cantando en el Falla, el año pasado en el Bahía Sound y este año, pues me verán en un estadio de fútbol donde cantan los artistas internacionales o muy grandes y, de repente, hay un Antoñito Molina que sale del Carnaval y que va a meter a 23.000 personas. Es una locura.

P.–Acaba de hacernos un recorrido muy gráfico de lo que ha sido su trayectoria. Una carrera de picar piedra a piedra. ¿Se saborean así más los éxitos?

R.–Sin duda alguna. Las canciones que hago ahora mismo, la forma de vivir, la forma de hablar, de ser, de sentir, de trabajar, de subirme al escenario y de bajarme, todo, es por culpa, gracias, mejor dicho, a lo complicado que ha sido todo para mí. Llevo 20 años cantando, conozco a mucha gente ahora mismo y cada día me digo, vaya suerte que he tenido de que me hayan ido las cosas tan malamente durante tanto tiempo, porque, si no hubiera sido así, habría canciones que no habría hecho, y mi manera de actuar en la vida, cuando salgo a la calle, cuando voy a cantar o cuando voy al médico sería, seguro, diferente. Y es normal, porque somos producto de lo que hemos vivido. Y, me reitero, he vivido cosas tan asquerosamente complicadas que ahora me siento preparado para afrontar lo que venga. Soy un superviviente.

P.–¿Le ha cambiado mucho la vida? Al menos, su agenda parece apretadísima

R.–Quizá parezca una frase un poco contuela pero eso es lo peor que llevo porque soy Antoñito el compromiso y me cuesta mucho ahora mismo hacer una vida familiar, de rutina bonita, me tengo que perder cosas... Pero entiendo que ahora mismo es lo que me toca. De hecho, y enlazando esto con tu pregunta anterior, si yo hubiera salido de la nada o de un boom de repente, te estaría diciendo que necesito un año de tranquilidad para irme a la montaña y componer canciones y que me dejen tranquilo. Pero, por el contrario, yo me siento capacitado para llevar todo lo que me está pasando con alegría, con felicidad y con agradecimiento, aunque a veces no puede imaginarse la gente, lo que hay detrás, las horas de trabajo, de viaje, todo lo que hay que hacer que no se ve.

P.–Es consciente de lo que conlleva el éxito y lo acepta pero, dígame, ¿a qué le cuesta más renunciar?

R.–A dos mujeres. Una es mi madre y otra es mi novia, pero son las personas que más se alegran de que me vaya de mi casa porque saben que me hace feliz aunque a veces se quedan solas, aunque a veces les salga un plan y me digan, no voy a ir porque prefiero irme contigo o esperarte a que vuelvas. Y eso es lo que, a lo mejor, no me voy a perdonar en la vida nunca. Así que lo peor que llevo es irme de casa 8 días o 23 días a México y que mi familia me eche de menos, y que entre esos 23 días haya un cumpleaños, un día especial, una feria, una boda... Pero, como te he dicho antes, ahora mismo soy feliz haciendo esto aunque no sé si cualquier día que llegue a mi casa tengo la maleta en la puerta (ríe).

Antoñito Molina canta en la presentación del Cádiz Music Stadium

P.–Y para seguir componiendo, ¿se las ingenia ya o espera a que pase la temporada grande de conciertos?

R.–Componer creo que es lo más parecido a tener que ir al baño. Aunque tengas el baño lejos, tú te lo buscas cuando te llega el momento, ¿no? (ríe) Total, componer para mí es algo de necesidad. Puedo estar durmiendo, que me levanto de la cama porque eso me llega. Y a veces claro que sueño con ese momento de la vida en elque te llegan a decir, Antonio, tómate seis meses para componer, pero, ¿y mira si llega el momento y me pasa y no me sale nada? Es que creo que ahora me están saliendo las mejores, las más redonditas, canciones de mi vida, justo en el momento más turbulento de mi vida.

P.–¿Qué ve cuando mira al futuro?

R.–Uff, a ver. Veo una maleta con 10 o 15 calzoncillos, una guitarra, la mochila y un montón de viajes. Pero también estoy viendo el equilibrio, el ecuador de mi vida. Ahora me acabo de mudar a una casa nueva y voy a mueblarla y a ponerle un estudio. Así que me veo allí trabajando. Es que voy a llegar a los 37 años en un momento muy estable, sé lo que quiero, tengo muchas ganas de hacer canciones nuevas, tengo la ilusión de hacer el mejor disco de mi vida, lo tengo ahí porque me están saliendo ya las canciones. Veo cosas muy bonitas. Tengo ilusión, tía, por las nubes, tengo salud y soy feliz ahora mismo porque puedo decir gracias todos los días.

P.–No se libra de la pregunta chovinista del día. ¿Y la chirigota qué? ¿La tendrá que dejar el próximo Carnaval?

R.–Me tienen que matar.

P.–¡Vaya! Pensé que me iba a dar esquinazo, que si ya se verá, que si está complicado pero lo intentará...

R.–Te cuento una cosa, que la puedes poner si quieres porque ya no es un secreto. En diciembre del año pasado me llamaron para irme en febrero a Chile, al Viña del Mar, que es el festival más importante de Latinoamérica, y teníamos el pregón de Cádiz. ¿Qué pasa? Que se podía hacer una jugada maestra para llegar allí el día antes pero eso suponía perderme las actuaciones y el Concurso con mis amigos. Evidentemente, dije que no que, bueno, visto lo visto como quedamos, a lo mejor hubiera quedado yo mejor en Chile (ríe), pero aún así, no cambio no cambio esa preliminar, esos cuartos, esa peña, ese disfraz, ese pasacalles, por nada del mundo. Con esto te quiero decir, que si me llaman otra vez el año que viene pues decir no sería una falta de profesionalidad por mi parte porque yo me debo a mi trabajo ahora mismo, por supuesto. Y, bueno, es verdad que aunque haga tejemanejes, maniobras y malabares para no perderme el Falla con mis amigos, está claro que estoy muchísimo más cerca de perdérmelo que de estar pero es que llevo 4 o 5 años así y, al final, siempre aparezco por allí. Siempre al final estoy esos últimos 20 día de ensayo metido, y antes pues las horas que puedo y 300 llamadas. Siempre intento buscar la manera y este año también la intentaré buscar.

El Cádiz Music Stadium abre el juego en el Nuevo Mirandilla

El roteño Antoñito Molina será el encargado de abrir este 28 de junio el juego del Cádiz Music Stadium, el nuevo gran ciclo musical del verano gaditano, enclavado en el Estadio Nuevo Mirandilla, donde también pasarán otros grandes nombres nacionales e internacionales.

Así, con un un cartel “equilibrado” que les permitiera cumplir con “este objetivo de dar esa visibilidad y posicionar a Cádiz en la agenda” de conciertos del territorio nacional, los organizadores de este ciclo –Cádiz C. F., Treintay3 Producciones & Mangament, Pies Compañía Discográfica y Eternidad Eventos– desembarcan en la ciudad con una primera edición de esta apuesta compuesta por cinco conciertos de corte bien diferente.

Un ciclo que, como explicaron los organizadores en su presentación oficial, se preocupa por atender “a la cultura local” con la apuesta de Carnaval Mágico, que se celebrará el próximo 5 de julio con la reunión de la antología ‘Los Cuervos’, de Antonio Martínez Ares; las comparsas ‘La Tribu’, de Miguel Ángel García Argüez El Chapa y Raúl Cabrera, y ‘Los del otro barrio’, la comparsa de la Cantera; y las chirigotas ‘Apartamentos Turísticos Juani Wainjaus’, de José Lus García Cossío Selu, ‘Los James Bond que da gloria verlos’, de José Guerrero Yuyu y la revelación y primer premio de este año, ‘Los calaíta’.

Ya el 10 de julio le tocará el turno a una de las incuestionables estrellas internacionales, Jennifer López, con su gira de grandes éxitos, mientras que el 19 de julio llegará al Nuevo Mirandilla un artista de primer nival nacional como es Manuel Carrasco. El Cádiz Music Stadium culminará el 20 de julio con la actuación de una formación tan exclusiva como Il Divo.

