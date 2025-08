Ana María Reyna, profesora nominada a Mejor Docente de España: “La Educación Especial merece más recursos y presupuesto”

Ana María Reyna imparte clases de Corte y Confección en el colegio Constitución 1812, perteneciente a Afanas. En este centro comenzó su andadura en el año 1990 y su trabajo le ha llevado a ser reconocida como uno de los dos profesores de la provincia de Cádiz nominados a los Premios Mejor Docente de España 2025 (en la categoría de Formación Profesional) por la Fundación Educa Abanca.

Pregunta.–¿Cómo se siente con esta nominación?

Respuesta.–La verdad es que aún no me lo creo. Me ha cogido completamente por sorpresa. Siempre he visto estas nominaciones en los periódicos o en redes sociales pero jamás imaginé que un día vería mi nombre ahí. Cuando me llegó la noticia tuve que leerla varias veces porque no me lo terminaba de creer. Desde mi más sincera modestia, siento una emoción muy grande, pero también una enorme responsabilidad. Me siento profundamente agradecida. Porque, aunque lleve mi nombre, esta nominación es de muchos. Es de mi colegio, el CEE Constitución 1812 y de todo el equipo que hace posible esta forma de entender la educación: cercana, comprometida y profundamente humana.

R.La nominación me llena de energía para seguir comprometida con una educación inclusiva y de calidad. Ser una de los dos docentes nominados de toda la provincia me emociona muchísimo, sobre todo viniendo de un colegio de Educación Especial. Es una forma de visibilizar el trabajo tan necesario que hacemos cada día, muchas veces en silencio, pero siempre con todo el corazón.

P.–¿Cómo son sus clases y las relaciones con los alumnos?

R.–Mis clases son el módulo de Corte y Confección, adaptado especialmente para alumnos con diferentes discapacidades psíquicas. Trabajo con ellos desde la paciencia y la cercanía, siempre buscando que cada uno avance a su ritmo y con sus capacidades, que se sientan orgullosos de su trabajo. Si alguien quiere conocer más sobre mi labor, puede encontrar algunos aspectos reflejados en las redes sociales y en la página del Colegio Constitución 1812, donde compartimos parte de nuestro día a día.

R.La relación con mis alumnos intento que sea lo más cercana posible. El tiempo que pasan en el colegio somos su referencia, en quienes se apoyan y quienes los cuidan.

P.–¿Considera usted que la Educación Especial está olvidada con respecto al resto de formaciones regladas?

R.–Desde mi experiencia, sí siento que la Educación Especial está olvidada frente al resto de la formación reglada. Es una realidad que duele porque hablamos de vidas, de familias que necesitan esa educación para que sus hijos puedan crecer, aprender y tener una oportunidad real. Esta educación merece mucho más que palabras: merece un compromiso real, con más recursos y presupuesto.

R.El profesorado de Educación Especial en colegio específico no solo enseña: se implica de verdad en cada alumno, acompaña sus procesos con paciencia, cariño y una entrega total que muchas veces no se ve ni se valora como debería. Por eso, siento que tenemos la responsabilidad de darle el lugar y la atención que se merecen. Porque detrás de cada aula hay personas que luchan cada día por ser incluidas y comprendidas y el sistema debe estar a la altura para apoyarlas. No es solo una cuestión económica, es una cuestión de justicia, de humanidad y de respeto.

P.–¿Ha cambiado su percepción del sistema educativo en estos años?

R.–A lo largo de los años he visto cómo ha cambiado la forma de ver la Formación Profesional Adaptada. Antes casi nadie hablaba de ella y se veía como algo “menor”, pero ahora se le da mucho más valor, sobre todo porque ayuda a que nuestros chicos y chicas puedan tener una oportunidad real de trabajar. En nuestro cole, el PTVAL, un centro específico, es un ejemplo de eso. Con apoyo y una buena formación, algunos de nuestros alumnos podrían trabajar en empresas y eso demuestra que esta educación funciona y es muy necesaria. Yo creo que el gran cambio ha sido entender que todas las personas, tengan las capacidades que tengan, merecen una educación que les abra puertas.