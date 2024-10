Alquilar un piso en Cádiz: casi imposible si no pagas más de 600 euros al mes

Que alquilar un piso en Cádiz es complicado es algo sabido por todos desde hace años. Antes incluso de que la falta de viviendas, de alquiler o de compra, comenzase a ser un problema estatal, ya en la capital gaditana se constataba la ausencia de un mercado adecuado en ambos casos.

Poco antes del inicio del Plan de Rehabilitación del Casco Antiguo, en 1999, la ciudad tenía una oferta media de algo más de 600 pisos en alquiler. Hoy la media mensual no pasa de los 330 pisos en oferta. Y de ellos al menos la mitad se concentran únicamente en el periodo escolar o en los veces de verano. Solo el resto se puede utilizar por periodos de residencia de más de un año.

La salida del mercado de viviendas de uso turístico, tras anularse su registro en la Junta al no cumplir la normativa municipal de 2022, no ha incrementado la oferta en la ciudad, aunque sí son visibles antiguos pisos turísticos hoy ya en alquiler. Con todo, la oferta sigue siendo muy baja, aunque la demanda es consciente de ello (y de la dudosa calidad de algunos pisos que están en el mercado) y por ello no crece como sí pasa en otras capitales del país.

Un estudio realizado por Fotocasa destaca que el 8,2% de los pisos en alquiler en Cádiz se ofertan por menos de 600 euros al mes. Son apenas una veintena de pisos, la gran mayoría de superficie mínima y muchos ubicados en zonas interiores de las fincas. El porcentaje llega al 62% del total si contamos las casas alquiladas por menos de 900 euros al mes, aunque la media del alquiler suele estar por encima de ese límite, en 945 euros/mes.

Si tenemos en cuenta que un elevado porcentaje de quienes buscan ahora una casa en alquiler en Cádiz son jóvenes, que se intentan independizarse de sus padres, estos precios chocan con la media de sus suelos que, entre los 18 y 35 años de edad no llegan a los 1.200 euros/ mes. La marcha de población, que la capital viene sufriendo desde hace tres décadas, da con ello otro paso adelante pues una parte de estos jóvenes no tienen más remedio que marchar a localidades vecinos para buscar pisos en alquiler a precios asumibles y con calidades que garantizan la habitabilidad.

Cádiz capital comparte con Sevilla y Málaga los porcentajes más bajos de renta inferiores a 600 euros. Las tres ciudades comparten, así, el grave problema habitacional y la existencia de una demanda muy superior a la oferta, que se constata también en la demanda de pisos en compra, sobre todo de nueva construcción. Todo ello contrasta con la situación en el resto de la capitales andaluzas: con un coste menor a 600 euros está el 11,6% de la oferta en Granada; el 21,5%, en Huelva; el 23% en Almería; un 26,7% en Córdoba y ni más ni menos que el 47,9% de la oferta en alquiler en Jaén.

Estos datos afectan de lleno a la posibilidad de obtener el bono joven que aporta el Gobierno. Las personas con acceso a esta subvención estatal, gestionada por las autonomías, son aquellas con edades comprendidas entre los 18 y los 35 años. Para optar a la ayuda, habrá que acreditar la renta de trabajo y tener ingresos anuales inferiores a tres veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples). Dicho de otra forma, ganar menos de 21.600 euros anuales. No obstante, esta cifra depende en última instancia de lo que exija el organismo autonómico.

Una condición indispensable para poder recibirla es que el contrato de arrendamiento no supere los 600 euros mensuales pero la Junta de Andalucía, ha establecido otros límites máximos en función del municipio y el tipo de contrato. Y aquí salen beneficiados los residentes en Cádiz capital. Asi Para los tipos 1, 2 y 3 de la vivienda el elquiler podría ascender hasta los 900 euros/mensuales (sin superarlos) en los municipios incluídos en los grupos 1, 2 y 3 del Anexo V del Decreto 91/2020, de 30 de junio por el que se regula el Plan Vive en Andalucía. En esta relación se encuentran localidades como Cádiz y Rota (grupo 1), Chiclana, El Puerto y San Roque (grupo 2) y Algeciras, Arcos, Jerez, La Línea, Puerto Real, San Fernando y Sanlúcar (grupo 3).

La dificultad por encontrar un piso de alquiler en Cádiz, por precio y por estado del mismo, y su escaso número en el mercado, reduce el número de familias interesadas en cada anuncio publicado para estas viviendas en los portales y empresas inmobiliarias. Así, el último estudio publicado por Idealista refleja que en el tercer trimestre de este año la media de visibilidad de una oferta se limitaba a 15 familias, una más que el trimestre anterior. En Sevilla se llega a 27 y en Málaga a 29. Nada que ver con las 69 en Vitoria, una de las ciudades más caras en temas de vivienda, y el curioso caso de Guadalajara, con 76.