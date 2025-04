Revolucionarios

Dice el predicador de la extrema derecha desde los micrófonos de la COPE (emisora pagada con dinero público, por cierto) que el pregonero de la Semana Santa es un revolucionario y José María Pemán también lo era. No sé, no sé, me pegan más de la Revolución Pendiente que de cualquier otra revolución. Sigo pensando el motivo por el cuál Miguel Ángel Sastre eligió a Ángel Expósito como presentador y lo único que se me ocurre es porque le puede ayudar en su carrera política.