El alcalde sobre la marcha de la SailGP de Cádiz: "Es una estrategia pura de empresa, y nosotros lo respetamos"

La marcha de Cádiz del evento náutico SailGP despúes de cuatro ediciones en la ciudad se resume para el alcalde de Cádiz como "una estrategia pura de empresa, y nosotros lo respetamos". Así, Bruno García defiende que no había oferta económica que alcanzar sino que la decisión de la entidad organizadora para dejar la mar de la capital gaditana está basada en la fórmula de "rotación de ciudades" que vienen practicando desde la puesta en marcha de la competición.

"Claramente, SailGP ha sido un gran evento para la ciudad de Cádiz. Nosotros lo hemos defendido, lo hemos ejecutado en tiempo y forma y, además, con un gran éxito", ha explicado el alcalde interesado en retener la prueba con "la misma" oferta económica por parte del municipio que en años anteriores. Una cantidad, 840.000 euros, que se sumaba a las cifras aportadas por la Junta de Andalucía y Diputación de Cádiz, las otras dos entidades públicas hacedoras de la propuesta conjunta a la organización de la SailGP.

Sin embargo, el primer edil asegura que "no hubo subasta alguna", "ni un planteamiento de llegar a una determinada cifra o alcanzar un determinado límite", aclara el primer edil que asevera que "de la mano de la Junta de Andalucía y Diputación han hecho una oferta económica sólida y potente".

Con todo, el alcalde de Cádiz celebra el acuerdo alcanzado con la organización para dejar en la ciudad "durante tres años" la Foling Base de SailGP en el entorno del Centro Náutico Elcano. "Ese proyecto está orientado a esos gaditanos y gaditanas que quieren perfeccionar o quieran vivir la experiencia de la vela ligera y, además, desde el Ayuntamiento también se ha llegado a un acuerdo con la Junta de Andalucía para que colabore en la financiación de este proyecto de deporte base", explica.

Así, el servidor público defiende la "buena comunicación" y "buena relación" que el Consistorio sigue manteniendo con la organización de SailGP con lo que el alcalde no descarta que "en un futuro" la competición mundial, "en esta misma estrategia empresarial de rotación de ciudades", quiera regresar a Cádiz. "Entonces, ojo, veremos si en la ciudad se da la situación y si todos queremos que sea así, pero la relación con la empresa es absolutamente correcta", insiste García que asevera que desde el Ayuntamiento se van a seguir "buscando oportunidades" en el mundo de los eventos marítimos, "como ocurrió con la Globe 40 o con el gran esfuerzo que la ciudad va a realizar el próximo junio de 2027 para la regata de Elcano".

"AIG vive en una contradicción permanente"

Lo que sí parece enfadar al alcalde es "la contradicción permanente" en la que, asegura, "vive" Adelante Izquierda Gaditana ya que "hay unos días en los que les parece mal que nos dediquemos a hacer eventos y otros días que les parece mal que no haya eventos en la ciudad de Cádiz".

Tampoco comprende el alcalde que a David de la Cruz "le parezca muy mal" la inversión de su equipo de Gobierno en las luces de Navidad, "una cantidad en torno a algo más de 900.000 euros más IVA para 40 días", pero que, sin embargo, "le parezca muy bien que el Ayuntamiento pague 1,7 millones de euros a la SailGP por dos días en 2023 y dos días en 2025". "Entonces, no entendemos muy bien cuál es el criterio económico", ha ironizado el primer edil.

"Y, sinceramente, como alcalde también les digo que creo que invertir 840.000 euros de la ciudad en un evento como éste es suficiente. No sé si lo que me está pidiendo a mí David de la Cruz es que invirtamos todavía más, si es así, que lo diga claramente", lanza.

Por su parte, el concejal de Deportes, Carlos Lucero, también ha querido señalar "otra contradicción" de AIG al afirmar que "por un lado están lamentando la marcha de la competición de la ciudad y, por otro lado, en el Consejo Rector del IMD, tanto AIG como PSOE, han votado en contra a la financiación de la Foiling Base durante tres años".

"Con el South estoy convencido de que vamos a llegar a un acuerdo"

La SailGP no era el único gran evento celebrado en la ciudad de Cádiz cuya edición de 2026 pendía de un hilo. El South Internacional Series Festival también tiene otros pretendientes para acoger su cuarta edición. Sin embargo, Bruno García asegura que con South "trabajamos de forma conjunta desde el principio del festival y estoy convencido de que vamos a llegar a un acuerdo".

Es más, la aportación que el Ayuntamiento de Cádiz quiere destinar a la próxima edición de la cita "ha aumentado" -aunque la cantidad no ha trascendido todavía- y "está contemplada" en el Presupuesto Municipal 2026, ha asegurado el servidor público que también ha confirmado que, sin embargo, la cifra para la SailGP no estaba reflejada en este documento.

"Con los organizadores del South hemos hablado esta misma mañana y hablamos semanalmente, estamos en un trabajo continuo porque nosotros formamos parte de la organización. Así como con la SailGP el contacto, aunque es muy bueno, se produce de otra manera, en el caso del South nosotros formamos parte desde el principio", ha diferenciado sobre el evento cultural que también, ha dicho, "tiene el apoyo, que está siendo fundamental, de la Junta de Andalucía y de Diputación". "Por tanto, seguimos trabajando para que pronto podamos darle esa buena noticia", ha anhelado.