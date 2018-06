El alcalde, su jefe de gabinete y un ex edil, a juicio por el 'caso Loreto'

El Juzgado de lo Penal Número 5 de Cádiz acoge hoy el juicio oral por supuestos delitos contra el honor contra el alcalde de Cádiz, José María González (Podemos), el ex concejal de Medio Ambiente Manuel González Bauza y el jefe de Gabinete del Ayuntamiento gaditano, José Vicente Barcia, por las declaraciones que realizaron sobre el denominado 'caso Loreto' contra el anterior equipo de gobierno del PP. Los populares les imputan el haber acusado al anterior equipo directivo de Aguas de Cádiz de permitir el suministro en el barrio de Loreto "a sabiendas" de que estaba contaminada.

González ha llegado esta mañana, pasada las 9:15 horas, a los juzgados. Antes de entrar ha comentado a los medios que acudía "con ganas de colaborar y contento porque por fin hablemos de lo que pasó en Loreto y cumplamos de esta forma el compromiso adquirido con el barrio. Si eso implica que nos tengamos que sentar en el banquillo para responder, lo hacemos porque en el fondo estamos contentos de que se hable de un tema que afectó a 13.000 vecinos, que tuvo una gran repercusión meditática y que nos costó millones de euros a los gaditanos".

La acusación particular -que ejercerá el edil popular y candidato a la Alcaldía, Juancho Ortiz, en calidad de abogado- en representación de la ex alcaldesa, Teófila Martínez; el ex concejal de Urbanismo y ex presidente de Aguas de Cádiz; Ignacio Romaní; y el resto de los miembros del anterior equipo de Gobierno , ha solicitado penas de 24 y 14 meses de multa para los acusados por un supuesto delito continuado de calumnias con publicidad y otro de injurias con publicidad. Además, solicita la publicación de sentencia a costas de los procesados en los medios de comunicación "donde se difundieran las acusaciones que se enjuician", y la indemnización a los querellantes en concepto de responsabilidad civil con 30.000 euros, de manera solidaria.

La Fiscalíano ha presentado acusación alguna y solicita la libre absolución de los tres acusados, petición que ha hecho hasta en dos ocasiones a lo largo de la instrucción del caso. No apreció delito en sus manifestaciones, al circunscribirlas dentro de la "crítica política" a la que están sometidos los cargos públicos.