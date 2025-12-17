AIG sostiene que los caminos escolares seguros no están en el Presupuesto 2026 de Cádiz: "El alcalde ha vuelto a mentir"

El grupo municipal Adelante Izquierda Gaditana no sale de su asombro. "En menos de 24 horas el alcalde de Cádiz, Bruno García, ha vuelto a mentir con los presupuestos municipales. Si este martes aseguró que contemplaría apenas una de las seis aportaciones realizadas por la coalición de izquierdas, este miércoles, en la comisión informativa del Pleno extraordinario de Presupuestos, la concejala delegada de Hacienda, Maite González, ha especificado que no será así, y que ni los presupuestos municipales recogerán esa partida, ni se llevará a cabo una modificación presupuestaria, como aseguraba el alcalde en la nota de prensa remitida a los medios de comunicación", han asegurado desde AIG.

“Ahora lo que vienen a decir es que, dentro de un nuevo préstamo que el Ayuntamiento de Cádiz va a pedir, se destinará una cantidad para caminos escolares seguros. Estamos, por tanto, ante un nuevo anuncio vacío. Primero, porque lo que ha hecho el alcalde no es más que otro anuncio del anuncio, lo de siempre en el PP. Y segundo, porque no especifican qué caminos escolares seguros pretenden implantar y si se recuperará el del colegio Carlos III o el del Instituto Drago, tal y como hemos exigido en varias ocasiones tras ser eliminados por el equipo de Gobierno de Bruno García”, expone el portavoz de la formación, David de la Cruz.

Asimismo, este “nuevo teatrillo del PP de cara a la galería” pone en relieve otra cuestión aún más grave: “En ningún momento Bruno García ha querido contar con la oposición para los presupuestos, porque se encontraban cerrados cuando anunciaron la fecha y sin posibilidad de que nadie aportara nada”, mantienen desde la formación de izquierdas.

Cabe recordar que el alcalde dio un supuesto plazo para la aportación de proyectos al presupuesto 2026. En concreto, hasta este viernes 19, y Adelante Izquierda Gaditana presentó sus propuestas el martes 16: “Tres días antes del plazo propuesto y pese a que los documentos del presupuesto municipal se nos facilitaron el viernes 12, a las tres de la tarde. Pese al poco tiempo para estudiarlos y analizarlos, apostamos siempre por aportar para intentar que el presupuesto fuera menos malo y pensando siempre en el interés de los vecinas y vecinas de la ciudad”.

Sin embargo, se han excluido todas las propuestas, como también se rechazaron en el presupuesto del 24 y del 25. Aun así, AIG lo que lamenta realmente es que “están ignorando al 50 por ciento de la ciudad que no los ha votado, aportando unos presupuestos sectarios, vacíos, donde se sigue derrochando un millón y medio de euros más en luces de Navidad que en alumbrado ordinario”.

David de la Cruz tampoco entiende cómo, por tercer año consecutivo, la mayor partida presupuestaria de Asuntos Sociales se la vaya a llevar la empresa pirata Óbolo, en vez de iniciar el proceso de municipalización como ha propuesto su formación. O como un año más una de las mayores inversiones anunciadas por Bruno García vaya a ser para la “chatarra” de la pérgola de Santa Bárbara.

“Al final este PP demuestra que es profundamente de derechas. Frente a los derechos y una Cádiz más amable, prioriza a las grandes empresas y a los bancos, que se llevarán una generosa cantidad como cada año”, critica De la Cruz.

Maite González defiende que la propuesta sí se incluirá en el presupuesto, pero tras su aprobación

Ante estas declaraciones de David de la Cruz, la teniente de alcalde de Hacienda, Maite González, insiste en asegurar que la partida para los caminos escolares seguros sí estará en el Presupuesto Municipal de 2026 pero, eso sí, confirma que se integrará "después de la aprobación definitiva" del documento a través de "una transferencia de crédito". Lo que refuerza la idea de que, aunque sí parece que hay un compromiso de llevar a cabo el proyecto, el Presupuesto estaba cerrado antes de que la oposición pudiera incluir sus aportaciones.

"Adelante Izquierda Gaditana presupuestaba su propuesta de los caminos escolares seguros en 100.000 euros y, como nos pareció interesante para la ciudad, no sólo la vamos a llevar a cabo, sino que le hemos doblado la cantidad, y se le destinará 200.000 euros. Lo que hemos dicho en la comisión informativa es que este acuerdo se incluirá en un acta donde se establece el compromiso de que, en cuanto esté aprobado definitivamente el Presupuesto, se realizará una transferencia de crédito", ha defendido González que no entiende "las quejas" de AIG por ver la diferencia entre un compromiso de inclusión y la inclusión directa de su propuesta en el documento. "Esto es algo positivo y algo que vamos a hacer, es algo que van a poder comprobar todos ustedes", ha aseverado la edil.

Hay que recordar que la aprobación inicial del Presupuesto 2026 se llevará a cabo este 22 de diciembre durante un Pleno Extraordinario. Tras este trámite, el documento deberá estar en exposición y a la espera de que se presenten alegaciones durante 30 días para, transcurrido ese plazo convocarse el Pleno de aprobación definitiva del Presupuesto.