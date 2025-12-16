El equipo de Gobierno modificará el Presupuesto de Cádiz 2026 para asumir una de las propuestas de AIG

El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha anunciado que mañana miércoles, en la Comisión Informativa de Hacienda previa al Pleno Extraordinario de Presupuestos que debe celebrarse el lunes 22, se hará constar un acuerdo para modificar las cuentas municipales de 2026.

Esta modificación del Presupuesto consistirá en destinar 200 mil euros de los que ofreció el alcalde a los grupos para que hicieran propuestas, para implementar Caminos Escolares Seguros, una de las seis iniciativas que Adelante Izquierda Gaditana (AIG) ha hecho llegar a través de los medios de comunicación al ofrecimiento realizado por el alcalde días atrás.

Esta propuesta ha sido cuantificada por AIG en 100 mil euros, por lo que se dobla la cuantía pedida por la formación. La formula elegida para la modificación, a instancias de Intervención, es tomar acuerdo en la comisión informativa y en el Pleno por el que se establece el compromiso de que, en cuanto esté aprobado definitivamente el Presupuesto realizar una transferencia de crédito, de manera que no haya que alterar el expediente tras la comisión informativa de mañana miércoles.

Bruno García ha señalado que esta decisión se toma “para demostrar que la asunción de propuestas de otros grupos no es ni imposible ni desmerece la labor de un gobierno como el nuestro. No nos hace falta ni la abstención ni el voto a favor, esos ya nos los dieron los gaditanos: aun así llevamos tres presupuestos reuniendo a la oposición y ofreciendo la posibilidad de participar en los presupuestos”.

El primer edil indicó que “a cambio de este ejercicio de democracia lo que recibimos es el desprecio de quien no hizo nada parecido. Nunca hablaron con la oposición. Solo lo hicieron con los socios que les permitía gobernar, y eso a pesar de que en su primer mandato incluso teníamos más representación de los gaditanos que ellos. Pero es, sinceramente, muy complicado trabajar con alguien que tiene el insulto como norma y que pone por delante siempre el enfrentamiento y el sectarismo sin sopesar cuánto podría ganar Cádiz si uniéramos esfuerzos”.