AIG sigue señalando "las mentiras" del alcalde de Cádiz en su "ruta de promesas incumplidas"

Adelante Izquierda Gaditana sigue realizando su particular ruta de "promesas incumplidas" por Cádiz. Una campaña que mediante vídeos pretende señalar lo que consideran que son "las mentiras del alcalde", Bruno García, y contrarrestar esa iniciativa del regidor de visitar diez obras en estos primeros días del año 2026.

Asegura AIG que el nuevo vídeo grabado en este caso por la concejala Lorena Garrón, vuelve a dejar "en evidencia al alcalde de Cádiz por sus mentiras con respecto a proyectos urbanísticos de la ciudad”. "Justo como ha hecho también hasta su propio partido desde la Junta de Andalucía, que ha desmentido al primer edil negando rotundamente que esté en conversaciones con el Ayuntamiento de Cádiz sobre espacios de la Ciudad de la Justicia", deslizan desde el grupo municipal.

Varias son las obras o proyectos que AIG incluye en este segundo 'contraataque' a la ruta que está haciendo el alcalde. En esta ocasión incluyen, precisamente, dos equipamientos que Bruno García tiene previsto visitar este viernes: el Teatro Pemán y la pérgola de Santa Bárbara.

Recuerda Lorena Garrón que el anterior gobierno municipal (el de José María González Kichi, del que ella formaba parte) dejó el Teatro del Parque "al 70% de ejecución". "Y tres años después sigue sin estar finalizado", señala la edil adelantando que este viernes "en su tour de autobombo y mentiras, Bruno García visitará la obra y anunciará a los medios una fecha de apertura, obviando que ya la dio en su día cuando aseguró que el Teatro contaría con programación en el verano de 2024”.

Respecto a la pérgola, lamenta Garrón que Bruno García también vaya a acudir este viernes "para hacerse la foto ante este mamotreto y volver a anunciar, por enésima vez, su rehabilitación". "Estaría bien que explicara a los medios de comunicación por qué no está reformada ya, puesto que anunció su recuperación para el pasado 2025, incluyendo en los presupuestos municipales de ese año una partida de 990.645 euros para ese fin", traslada la portavoz de AIG, que critica que la pérgola "fue un capricho de Bruno García cuando fue concejal del Ayuntamiento de Cádiz, que nos costó tres millones de euros, y ahora quiere gastar otro millón en arreglarla. O eso va diciendo desde hace dos años…”.

Además de estos dos proyectos, AIG ha puesto el ojo en esta ocasión en el albergue municipal, "que sigue cerrado a cal y canto a pesar de que Bruno García aseguró que volvería a abrir sus puertas a finales de 2025". "A pesar del duro invierno que estamos teniendo con tanta lluvia, frío y humedad, las personas sin hogar siguen sin poder utilizar el edificio de la plaza Macías Rete. Y mientras tanto, el equipo de gobierno sigue sin dar ningún tipo de explicación al respecto", critica.

También ha querido referirse la edil de AIG a La Canela, ese espacio anexo al Baluarte de la Candelaria que Bruno García "se comprometió ante los medios de comunicación a la rehabilitación de esta dependencia municipal y a su licitación para su reapertura al público, y hasta el momento nada de nada". "También manifestó su intención de abrir a la ciudadanía el paseo superior del Baluarte, pero lo único que ha hecho ha sido abrirlo como zona VIP durante la SailGP para sus amiguetes", ha añadido Garrón.

Otra obra que saca a relucir este grupo municipal es la de la Plaza de Asdrúbal, abandonada desde hace meses (como ya ha denunciado este periódico). "Las obras llevan meses paralizadas sin que los gaditanos y gaditanas puedan hacer uso de buena parte de este espacio público que se encuentra vallado e inutilizado, y sin que el equipo de gobierno del PP haya dado ningún tipo de explicación al respecto ni una nueva fecha de finalización de los trabajos", lamenta.

Por último, Garrón recuerda que nada se sabe sobre "otra promesa incumplida del PP de Bruno García" como es la segunda fase de viviendas en la zona del Matadero de Cádiz, ubicada en Matadero Sur y consiste en la construcción de 42 viviendas protegidas en régimen de alquiler. Aseguran que la Junta de Andalucía "mantiene silencio absoluto sobre este proyecto, con la imperiosa necesidad de vivienda pública que tenemos en Cádiz".