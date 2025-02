El Ayuntamiento de Cádiz invertirá en la pérgola de Santa Bárbara casi el mismo dinero que costó hacerla

El Ayuntamiento de Cádiz va a invertir en la pérgola de Santa Bárbara prácticamente el mismo dinero que necesitó para su construcción. La Junta de Gobierno Local ha aprobado este viernes el proyecto de reparación de la polémica infraestructura anexa al Parque Genovés, que de hecho viene contemplada en el borrador de presupuestos para 2025 que recientemente presentara el gobierno de Bruno García.

900.000 euros suma el proyecto de intervención de la pérgola aprobado este viernes. Una pérgola cuya construcción, según ha recordado el propio alcalde, costó 1,2 millones de euros va a hacer ahora una década.

"Esa obra se hizo y cuando llegó el gobierno anterior (de José María González Kichi, en 2015) decidió que para afear al gobierno anterior (el del PP de Teófila Martínez) lo mejor era dejarla caer, y la verdad es que está en una situación lamentable", ha afirmado Bruno García, que sospecha que la intención de Adelante respecto a la pérgola era "dejarla ahí como una especie de símbolo". "Y realmente se ha convertido en un símbolo a las dejadez del gobierno anterior, porque ese espacio además de estar en un sitio maravilloso es un espacio público, y todos los que estamos aquí en el Ayuntamiento, nos guste más o menos la estética de las cosas, tenemos la obligación de cuidarla, que es lo que tenemos nosotros", ha explicado García para justificar esa inversión.

El proyecto de reparación ha sido ya aprobado por la Junta de Gobierno Local y según ha informado el alcalde cuenta ya con el visto bueno de la Comisión Provincial de Patrimonio de la Junta, lo que abre la puerta directa a su próxima licitación para su ejecución.

La obra consistirá en la reparación de los daños producidos por los incendios sufridos años atrás; la reforma de las fachadas, sustituyendo el vidrio por paneles de entramado metálico; se actuará en la cubierta del equipamiento; y, por último, se van a crear nuevos espacios o locales. Tres locales nuevos, en concreto, que se sumarán a los espacios que ya existían hasta ahora.

Estos locales tendrán un uso predominante cultural, ha querido también avanzar el alcalde, que al mismo tiempo no ve con malos ojos que la actividad hostelera también pueda tener su sitio en la nueva pérgola. "Yo creo que ese paseo no está mal para poder tomarse algo y poder disfrutar de ese sitio tan maravilloso", ha comentado el alcalde, que en cualquier caso ha asegurado que en el gobierno local "lo que sí tenemos claro es que no vamos a hacer la obra y luego irnos de allí". "Vamos a hacer la obra y volver a ofrecerle ese espacio a la ciudad para que la ciudad lo tome como suyo y lo utilice dando cultura, ofreciendo cultura y también con un posibles espacio de hostelería", ha explicado.

Este nuevo concepto para la pérgola deja a un lado a la Universidad de Cádiz, que suscribió en su día con el Ayuntamiento el convenio urbanístico por el que se intercambiaban las propiedades del Reina Sofía (ahora Rectorado de la UCA) y antiguo Rectorado de Ancha (hoy edificio municipal), se financiaba desde la UCA la culminación del Teatro del Parque y se quedaba con los espacios de los bajos de la pérgola. Ha reconocido el concejal de Urbanismo, José Manuel Cossi que la Universidad "tiene interés en otros espacios de la ciudad", pero no en la pérgola, por lo que se está revisando ese convenio urbanístico para sacar de ahí el edificio de Santa Bárbara e incorporar otros posibles espacios de la ciudad.

Una actuación integral en el Parque

Ha querido significar Bruno García que esta obra que va a salir a licitación para la pérgola de Santa Bárbara se une a otros proyectos que ya están en marcha también con el objetivo de completar una actuación integral en el Parque Genovés, como anunció que haría al poco de llegar al gobierno municipal.

Así, los 900.000 euros de la recuperación total de la pérgola se unirá a la fase final del Teatro del Parque, que recientemente ha reactivado el Ayuntamiento tras resolver el contrato con la anterior empresa que realizaba los trabajos; y al arreglo de todo el enrejado exterior y de muchos elementos del interior que está actualmente en fase de adjudicación.

"Dijimos que lo íbamos a hacer y estamos cumpliendo. El Parque Genovés, desde luego, va a producir una mejora. Y nosotros no queremos cambiar nada, lo que queremos es ponerlo en disposición de los habitantes, cuidarlo, ponerlo y dejar atrás esa línea de inacción que lo ha tenido en una situación muy mala", ha defendido Bruno García.