AIG presenta "la ruta de las promesas incumplidas" del PP de Bruno García  

Adelante Izquierda Gaditana manifiesta que "ante la campaña de propaganda y mentiras que está realizando el alcalde del PP, Bruno García, con su tour de autobombo por la ciudad con el casco a cuestas, el grupo municipal Adelante Izquierda Gaditana denuncia que son muchas las promesas incumplidas del Partido Popular con la capital gaditana, y lo hace recordando -mediante vídeos- los proyectos que el equipo de Gobierno o la Junta de Andalucía tienen abandonados en Cádiz".

Proyectos como los de las promociones de vivienda protegida en alquiler en las fincas de Sagasta 77-79 y Pericón de Cadiz 3-5, que como ya denunció la semana pasada el portavoz de AIG, David de la Cruz, "peligran al no haber Procasa iniciado aún las obras", ya que éstas dependen de fondos Next Generation que vencen este 2026. Y a pesar de ello, “el Gobierno local, en su campaña de autobombo y mentiras, va diciendo a los medios de comunicación y a los gaditanos y gaditanas que ya se encuentran en construcción, en un claro ejercicio de manipulación y engaño”.

Asimismo, tampoco han comenzado aún las obras del parking del Campo del Sur. Unos trabajos que Bruno García anunció hace tres años y que, en un principio, iban a ejecutarse durante el otoño de 2024. No obstante, a pesar de la urgencia y necesidad de esas reparaciones de forjado, impermeabilizaciones y otras mejoras, el aparcamiento municipal sigue sin ser adecentado y con varias plazas de estacionamiento inutilizadas, denuncia Adelante.

La coalición de izquierdas también recuerda que a finales de 2024 el alcalde de la ciudad aseguró que el parque Genovés dejaría de ser un “símbolo de la dejadez en 2025”, y en 2026 el pulmón verde de la ciudad está “peor que nunca”, con “unos trabajos a medio hacer y otros que ni siquiera han comenzado, como el arreglo del cerramiento exterior”.

Igualmente, el Partido Popular de Bruno García prometió a mediados de 2023 que Cádiz contaría con una nueva sede para su centro de salud del Mentidero, apuntando hacia las fincas 8 y 9 de la Plaza Mina como nuevo emplazamiento de ese centro sanitario que lleva siendo objeto de denuncias por su mal estado desde 2019. La Junta de Andalucía aseguró que este proyecto estaría listo en 2025 y, a fecha de hoy, sigue sin licitarse las obras. “No sólo seguimos sin el centro, sino que en marzo del pasado año la teniente de alcalde Maite González mintió a la oposición y a la ciudadanía asegurando en sesión plenaria que las obras se licitarían antes de mayo de 2025 y que los trabajos comenzarían antes del último trimestre de ese año”, recuerdan desde AIG.

Y la otra gran promesa incumplida del PP -como se señala en el primer vídeo publicado por AIG- es el proyecto del Hospital Regional de Cádiz, que Bruno García vendió durante la campaña de las elecciones municipales de 2023 asegurando que ya se había redactado el Plan Funcional, quedando demostrado el pasado año que no existía tal documento. Y a pesar de los constantes anuncios por parte del Gobierno andaluz de que se va a hacer el centro hospitalario, “la realidad a día de hoy es que ni siquiera tienen el suelo”, al no haberse firmado aún el convenio entre la Junta, la Zona Franca y el Ayuntamiento gaditano para la cesión de esos terrenos.

En los próximos días, Adelante Izquierda Gaditana continuará recordando promesas incumplidas del Partido Popular con la ciudad de Cádiz, e invita a Bruno García a que convoque a los medios de comunicación en cada uno de esos lugares “para dar explicaciones a los gaditanos y gaditanas de por qué no se han ejecutado aún”.