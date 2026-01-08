Peligra la subvención europea para construir 16 viviendas en Cádiz, según AIG

El Ayuntamiento de Cádiz puede perder las subvenciones europeas para construir un total de 16 viviendas. Así lo ha denunciado el grupo municipal AIG, que ha asegurado que los plazos para ejecutar dos de las promociones que está asumiendo Procasa dentro de los límites temporales de la financiación con cargo a los Next Generation serán difíciles de cumplir, "por lo que peligra claramente esa subvención".

En concreto, AIG se refiere a las promociones de viviendas de los números 77 y 79 de la calle Sagasta, con 8 viviendas, y del 3 y 5 de Pericón de Cádiz, con otras 8. Según el programa de ayudas europeas tendrían que estar construidas este año 2026, teniendo ambas obras un plazo de ejecución de 18 meses y sin haber comenzado todavía (según AIG), a pesar de que la última licencia, la de Pericón de Cádiz, se concedió el pasado mes de junio.

Estado actual de la finca de Pericón de Cádiz 3 y 5, sin señales del inicio de las obras. / AIG

Por este motivo, el portavoz de este grupo municipal, David de la Cruz, ha denunciado que el alcalde "está mintiendo descaradamente". “Desde el Ayuntamiento están vendiendo a los medios de comunicación que las promociones están en construcción, cuando es totalmente falso", asegura De la Cruz, que precisa que "no sólo no han empezado esos trabajos, sino que debido al retraso que acumulan probablemente Cádiz pierda la subvención de fondos europeos que consiguió el anterior Gobierno local para materializar esas 16 nuevas viviendas de alquiler asequible en el casco histórico que tanta falta hacen”.

"Resulta indignante que el equipo de gobierno de Bruno García engañe de esta forma tan flagrante a los gaditanos y gaditanas sobre el parque público de vivienda del casco histórico para así esconder su ineficacia y mala gestión”, denuncia el portavoz de AIG, que se ha mostrado especialmente crítico con esa campaña que viene realizando el alcalde de acudir a 10 obras o proyectos diferentes que está asumiendo el Ayuntamiento en este inicio de 2026. "Bruno García ha optado por volver a los tiempos del Teofilato iniciando el nuevo año con un tour de propaganda y mentiras con esa campaña de autobombo que se han marcado para que el alcalde de la ciudad pueda tapar su falta de gestión saliendo en fotos y vídeos con un casco puesto”, lamenta.

“Al no dedicarle el tiempo necesario a la gestión y a la resolución de problemas en su despacho, Bruno García ha optado por tirar del autobombo gastándose un millón de euros del presupuesto de 2026 en propaganda y publicidad y por hacerse fotos en obras aún no finalizadas. Todo al más puro estilo de Teófila Martínez", ha lanzado David de la Cruz, que frente a estas visitas a obras y proyectos anuncia una réplica de AIG en los próximos días para denunciar "las muchas promesas incumplidas del Partido Popular con la ciudad de Cádiz".