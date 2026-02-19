AIG sobre el protocolo de las personas sin hogar: "es el momento de saber qué pasa en esta ciudad"

Adelante Izquierda Gaditana quiere saber qué pasa con la limpieza de las zonas verdes de Cádiz donde hay personas sin hogar. Las denuncias de los trabajadores y de colectivos como Derechos Humanos contradicen lo que atestiguan los documentos municipales. No hay un protocolo nuevo para obligar a esas personas a levantar su estancia o perder sus enseres -como dice el comité de empresa-, sino que siguen rigiendo por escrito las mismas normas que ya había al menos desde el año 2020 -como certifican los informes y documentos que obran en poder del Ayuntamiento-. Por tanto, ante este escenario ciertamente contradictorio, AIG insiste en "saber qué pasa en la ciudad", por lo que vuelve a hacer su propuesta (que defenderá en el Pleno del próximo jueves) de crear una comisión de investigación sobre esta cuestión de la estancia de personas sin hogar en zonas verdes y jardines de Cádiz.

Así lo ha defendido este jueves el portavoz del grupo municipal, David de la Cruz, convencido de que "es el momento de que una comisión de investigación con todos los grupos políticos, con todos los documentos, con todos los actores y todas las personas implicadas se lleve a cabo y se esclarezca qué pasa en esta ciudad". Ha recordado De la Cruz que son los trabajadores de Parques y Jardines los que aseguran que desde hace un año y medio "ya no se aplica el protocolo que había en 2020 y no se va a la zona con un equipo de calle y se arrojan los enseres de las personas sin hogar a la basura".

"Yo creo que es el momento de que se esclarezca quién ha dado esa orden que no está por escrito y que se está aplicando", ha insistido el portavoz de AIG, qué más allá de informes y documentos municipales se apoya en "los partes de los trabajadores y las trabajadoras", "las órdenes" y "las sanciones a quien se niega a desarrollarlo", además de la denuncia de Derechos Humanos, "que son los que están dejándose la piel con las personas sin hogar".

"¿Quién ha cambiado el protocolo que se estaba desarrollando? ¿Quién ha dado esa orden? ¿Es el alcalde el que ha dado esa orden? ¿Es el concejal de Medio Ambiente? ¿De Limpieza? ¿Quién? Eso es lo que queremos saber, que se esclarezca, que se dejen ya de conspiraciones, de relatos, de historias... y que se arroje luz", insiste David de la Cruz.

AIG desvincula a Kichi

Ha querido también el partido del anterior gobierno municipal descartar cualquier vínculo de José María González a esta situación, lamentando que "el PP responsabilice al anterior alcalde, que lleva tres años dando clases, de lo que ocurre desde hace un año y medio". "Nosotros preguntamos quién es, ni siquiera señalamos. Nosotros queremos saber quién es el responsable de cambiar una orden que está provocando que en el peor invierno que se conoce y que están sufriendo las personas sin hogar, se esté además tirando sus mantas a la basura", ha defendido De la Cruz, que introduce una nueva clave al no criticar la existencia de un protocolo, sino reclamar la vuelta al que ahora se sabe que se activó en el año 2020 (en tiempos de Kichi) y que según los informes técnicos municipales se mantiene hasta la actualidad. "Es irrefutable que desde hace año y medio se actúa de otra forma, los trabajadores y trabajadoras están diciendo que no se actúa igual. Y nosotros pedimos que se regrese al protocolo del 2020 con un equipo de calle", ha afirmado este jueves el portavoz de AIG.

A este respecto, ha querido precisar la viceportavoz del grupo, Helena Fernández (que era la anterior concejala de Asuntos Sociales) que el actual protocolo tiene diferencias con el anterior. "Y no lo decimos nosotros, la denuncia viene ni más ni menos que de la Asociación de Derechos Humanos de Andalucía y de los trabajadores y las trabajadoras de limpieza de Parques y Jardines, que dicen que este protocolo de la vergüenza se está aplicando desde octubre de 2024", ha defendido.

Suma Fernández otra clave que, a su juicio, diferenciaría ambos protocolos. "Los trabajadores están diciendo que le están quitando los enseres personales (a las personas sin hogar). En los ocho años anteriores, la Policía, que formaba parte de nuestro protocolo y de los colectivos de la mesa de personas sin hogar, eran los primeros que decían que no podían tocar los enseres personales de estas personas. Esa es la diferencia de un protocolo humano a un protocolo de la vergüenza", ha dicho.

Por eso, y volviendo al principio, Helena Fernández también insiste en crear esa comisión de investigación, para la que AIG se muestra "dispuestos a ofrecernos, a entregar toda la información necesaria". "Es tan sencillo como votar que sí y así aclarar de una vez por todas este juego que se traen y estas mentiras que están contando", ha añadido.