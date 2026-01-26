AIG pide al Pleno que inste al Parlamento de Andalucía a tramitar por urgencia una pretición popular en defensa de la sanidad pública

El grupo municipal Adelante Izquierda Gaditana elevará al Pleno ordinario de enero, que se celebrará este jueves 29, una petición “crucial” de la Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas para “corregir el deterioro de la sanidad pública andaluza”. En concreto, en ella se solicita que el Pleno del Ayuntamiento de Cádiz inste a la Mesa del Parlamento de Andalucía a tramitar por urgencia la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) ‘Proposición de Ley de Recuperación de los Niveles de Calidad del Sistema Sanitario Público en Andalucía’, que ya fue admitida a trámite y respaldada por la Cámara andaluza.

Así, para que pueda finalizar su andadura antes de que finalice la presente legislatura, la coalición de izquierdas respalda y defiende esta ILP impulsada por las Mareas Blancas, avalada por 57.000 firmas ciudadanas y que tiene como objetivo la “recuperación de los niveles de calidad” del sistema sanitario público andaluz ante la “situación crítica que atraviesa” como consecuencia de “una financiación insuficiente y una falta de inversión sostenida en recursos materiales y humanos”. A lo que se suma “el constante trasvase de recursos de la sanidad pública al sector privado, así como la reducción de plantillas, la inestabilidad laboral, las limitaciones de accesibilidad a pacientes y, en general, las medidas restrictivas impuestas en los últimos años, especialmente desde 2019”.

Las Mareas Blancas denuncian que desde esa fecha el modelo de gestión que se ha intensificado es el llamado de colaboración sanitaria público-privada, que, en la práctica, está resultando “un adelgazamiento progresivo del sector sanitario público y un crecimiento continuo del privado”.

Asimismo, advierten de que existe “un sufrimiento insoportable” de una parte importante de la población andaluza, que no sólo está en espera de ser atendida, sino que “sus vidas pueden estar en peligro si no se conoce a tiempo el diagnóstico de sus padecimientos (cáncer de mama, de colon, de cérvix, etc.)”. De hecho, desde el colectivo aseguran que existen “evidencias científicas” que permiten “anticipar que los efectos nocivos de esta situación pueden provocar aumentos de la mortalidad tratable de la población andaluza”.

Por todo ello, la Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas ha puesto de manifiesto ante todos los ámbitos sanitarios de decisión (gerentes, delegados provinciales y consejería) la obligación de iniciar los cambios necesarios, tanto legislativos como de gestión, para revertir la actual situación de deterioro del sistema sanitario público. “Ante la negativa constante de abordar cambios en profundidad y ante la duración insostenible de esta situación a lo largo de años sin visos de mejora, es por lo que promovimos el proceso para presentar una Iniciativa Legislativa Popular en la que se propone una nueva legalidad que dé fin al deterioro presente de la sanidad pública y que garantice su correcto funcionamiento”, exponen desde el colectivo.

Así, las modificaciones de la Ley 2/1998 de Salud de Andalucía que se plantean en la Proposición van encaminados a:

• Poner en marcha sistemas de control social de las decisiones de la Administración sobre la sanidad pública con unos consejos de salud, a todos los niveles asistenciales, que representen de verdad una participación de la ciudadanía en el conocimiento y toma de decisiones sanitarias que le afectan.

• Potenciar el necesario desarrollo de los recursos propios en todos los niveles asistenciales, con unos presupuestos reales para garantizar la accesibilidad de los ciudadanos y el correcto funcionamiento de los mismos.

• Recuperar el déficit presupuestario que desde 2010 hasta hoy se calcula en unos 19.000 millones de euros.

• Regular la relación con el sector privado, eliminando los convenios singulares y limitando a un papel excepcional, subsidiario y temporal la concertación con el sector privado.

Tras superar todos los trámites jurídicos y administrativos, y tras recoger las 57.000 firmas válidas de andaluces de pleno derecho, en el pleno del parlamento de Andalucía, de fecha 26 de noviembre de 2025, fue presentada esta ILP, siendo tenida en consideración por los grupos políticos PP, PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía y la abstención de VOX, lo que se tradujo en 94 votos a favor, ningún voto en contra y 14 abstenciones para tramitar y debatir dicha propuesta.

De esta forma, “tras todo el proceso transcurrido, la ciudadanía, entendería la no tramitación de esta proposición en esta legislatura como un desprecio a la voluntad de participación de los ciudadanos en la vida política, aumentando la desconfianza en las instituciones democráticas”. De ahí que, de la mano de Adelante Izquierda Gaditana, la Coordinadora Andaluza de Mareas Blanca pretenda que el Ayuntamiento de Cádiz en Pleno acuerde instar a la Mesa del Parlamento de Andalucía a que tramite con “carácter de urgencia” esta ILP para, en definitiva, mejorar la calidad del sistema sanitario público en Andalucía.

