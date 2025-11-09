Cádiz exige una "sanidad cien por cien pública y de calidad" en una multitudinaria manifestación

Mientras que los últimos manifestantes ocupaban sus lugares para salir de la plaza de Asdrúbal e iniciar el recorrido, la cabecera de la manifestación por una sanidad "cien por cien pública y de calidad" alcanzaba ya los dominios del hotel Monte Puertatierra. La protesta todavía estaba en sus inicios -decenas de personas más se unirían en el transcurso del camino hasta la plaza de España-, pero quizás esta fotografía fija del acto reivindicativo que este domingo 9 de noviembre ha organizado la Marea Blanca bien puede darnos la medida del impacto de la acción en Cádiz. Una manifestación multitudinaria, sí, que ha reunido a sanitarios, organizaciones sociales, sindicatos, partidos políticos y ciudadanos de pie. Una imagen que se ha repetido en las ocho capitales de provincia de Andalucía.

En Cádiz, la estampa ha resultado inolvidable y aunque a Antonio Vergara, portavoz de las 16 mareas blancas activas en la provincia gaditana, le encantaría "no tener razón" y que "lo que hemos estado avisando desde hace años" no se hubiera cumplido, el "deterioro progresivo" del sistema sanitario público andaluz ha terminado por desembocar en una protesta ciudadana que, además, coronaba toda una semana sanitaria donde se han organizado diferentes actos y actividades dirigidas a pedir el blindaje de la salud pública.

"No son opiniones infundadas, sin ningún fundamento, no son opiniones partidistas, sino que cuando nosotros decimos que la privatización sanitaria mata, es que está demostrado científicamente. Cuando pasan una serie de años con privatización de la sanidad pública, aumentan las muertes evitables; es decir, muertes que cuando funciona el sistema público no ocurren. Nosotros lo que queremos es recuperar un derecho que sé que es vital como es el derecho a la salud", ha reflexionado Vergara, "arropado" por "más de una veintena" de organizaciones sociales, políticas y sindicales, minutos antes de que se cumplieran las doce de la mañana y, por tanto, echara a andar la nutrida protesta.

La manifestación por la sanidad pública en la avenida principal de Cádiz. / Lourdes de Vicente

"¡Arriba todos a luchar, la salud es un derecho y nos lo quieren robar!", "¡Nada, nada, nada para la privada!", "¡Basta de jugar con nuestra salud!", "¡No se trata de partidos, se trata de derechos!"... Las palabras de Vergara, y del manifiesto que cerca de hora y media hora después se leía en las inmediaciones de la delegación de Gobierno de la Junta de Andalucía, en un lugar tan simbólico para Cádiz como es el monumento a la Constitución del Doce, se traducía en proclamas lanzadas con pasión de boca de los manifestantes.

De lado a lado, la avenida principal de la ciudad se inundió de una Marea Blanca que también bañaba la problemática laboral que subyace de esta situación. "¡Bonilla más plantilla!", reclamaba el sentir popular ante la "precariedad laboral" de los sanitarios en ejercicio, "de la situación del Hospital Puerta del Mar" con "plantas cerradas porque no hay personal" y de un segundo hospital "necesario" y que "llevamos esperando más de dos décadas", como recordaban las secretarias generales provinciales de UGT y Comisiones Obreras, Paula Fernández e Inmaculada Ortega.

También Esther Gil de Reboleño, diputada de Sumar en el Congreso; Juan Cornejo, secretario de organización del PSOE en Cádiz; y Jorge Rodríguez, coordinador provincial de IU coincidían en el señalar "el desmantelamiento" de la sanidad pública que los ciudadanos perciben "en el día a día en sus centros de salud" o "cuando tienen la desgracia de tener que ir a la urgencia del hospital". Las "listas de espera" en la atención sanitaria en especialidades y "la espera en los diagnósticos sobre enfermedades graves" también se pusieron de manifiesto por parte de los políticos en una escena donde la crisis de los cribados -los fallos en el sistema de detección precoz del cáncer de mama- han venido a "confirmar" lo que los sanitarios de las mareas decían desde hace tanto tiempo.

Pero esta protesta, como han insistido muchos de los manifestantes de a pie, no es política es social. Y desde la sociedad civil, organizaciones como Facua también ponen el acento en "la responsabilidad individual". "Y eso quiere decir que cuando alguien tenga un problema en el sistema sanitario público, presenten reclamaciones. Eso es importante porque cuando reprochamos a la Administración la situación que estamos padeciendo, nos dicen que a ellos no les llegan esos datos por parte de la ciudadanía, cuando evidentemente la realidad les desborda. Hay que reclamar", ha animado el presidente de esta organización, David Cifredo, justo antes de que Conchi Domínguez, presidenta de Mujeres de Acero, y Paqui Rodríguez, del colectivo de Mujeres Feministas de Cádiz, que han estado liderando en la ciudad la protesta por los fallos de los cribados, clamaban por esa sanidad púbica y de calidad que van a defender y por la que no se van a callar.

Un momento de la manifestación por la sanidad pública en Cádiz. / Lourdes de Vicente

Junto a las entidades mencionadas, Asociación Pro Derechos Humanos Andalucía (APDHA), Amigas al Sur, Asociación de Vecinos Cádiz Centro, Marea de Pensionistas de Cádiz y Jerez, Marea Verde Cádiz, Coordinadora Escuela Pública Cádiz, Ecologistas en Acción Cádiz, Sanitarios Unidos SAS, Colectivo de Ayudas a Domicilio Cádiz, PEPA (Plataforma Enfermedades Por Andalucía), Unión Sindical Obrera (USO) de Cádiz, Unión de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores de Andalucía (USTEA) de Cádiz, Confluencia Sindical de la Bahía de Cádiz, Coordinadora Trabajadores del Metal (CTM), Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Coordinadora de Trabajadores de Andalucía (CTA), Sindicato de Auxiliares de Enfermería (SAE) y los partidos Izquierda Unida Cádiz, PSOE Cádiz, Adelante Cádiz, Podemos Cádiz, Sumar Cádiz, Ganar Cádiz en Común, Ganemos Jerez, Andalucía Por Sí y Equo Cádiz han estado presentes en esta manifestación repleta también de familias, jóvenes pero sobre todo muchas personas mayores algunas, incluso, haciendo un esfuerzo físico indecible. "Hija, que yo lo hago por mí, pero también por ti y por tus hijos si tienes. Mira, yo no tengo ni pegatinas, ni banderas, ni nada, que la sanidad sea pública es algo que deberíamos querer todos porque tiene que ser para todos". Con su pasito a paso lento, solo, sin acompañamiento, así lo siente y lo resume un gaditano.

El manifiesto completo por la sanidad pública leído en Cádiz

El escándalo descubierto a raíz de los errores generalizados en el programa de detección precoz del cáncer de mama, que han causado ya el empeoramiento del pronóstico de la enfermedad cancerosa de un número sobrecogedor, y aún no cerrado, de mujeres, pone de manifiesto el fracaso de la política sanitaria del Gobierno andaluz.

Consideramos que este escándalo no es más que la punta del iceberg del deterioro de la Sanidad Pública, que se ha acentuado gravemente desde el comienzo del mandato del Sr Moreno Bonilla: financiación insuficiente y, en parte, progresivamente derivada al sector privado, y esto, mediante formas de pago actualmente judicializadas por apariencia de irregulares; Atención Primaria infradotada con cita en más de diez días de media (en algunas comarcas, de tres semanas); aumento insoportable de la población infantil sin Pediatra; listas de espera para consulta con especialistas hospitalarios y para cirugía inaceptables; y opacidad en muchas de sus decisiones, como la no publicación de las demoras en la realización de las pruebas diagnósticas, por ejemplo, de las mamografías.

Una parte importante de esta grave situación la ocupa el maltrato al que es sometido el personal sanitario: plantillas insuficientes, no cumplimiento de los acuerdos con los sindicatos, precarización creciente del personal, gestión lamentable de las bolsas de trabajo de los profesionales, salarios por debajo de la media nacional, cobro de incentivos retrasado durante más de dos años, etc.

Un manifestante en la protesta por la sanidad pública en Cádiz. / Lourdes de Vicente

Ante todos estos hechos, el gobierno responde con el cese sucesivo de hasta tres Consejeras y, ahora, el nuevo, pretende atajar la situación con planes de choque que nacen fallidos. El Gobierno actual carece de ideas para solucionar nuestra Sanidad Pública, y, cada vez con mayor claridad, se observa que su intención principal es fomentar el desarrollo del sector sanitario privado, y dar lugar a una sanidad para los más ricos y otra, deteriorada, para la mayoría de la población.

Estamos convencidos de que estas políticas están dañando seriamente la salud de las andaluzas y andaluces. Necesitamos una SANIDAD CIEN POR CIEN PÚBLICA, fuerte y de calidad. Solo la movilización activa de todas y todos puede enfrentar este importante problema. Es una tarea de la población junto con las organizaciones que defienden una sanidad 100% pública. Por eso, las Mareas Blancas y las múltiples organizaciones que nos acompañan hemos organizado esta manifestación, como expresión de que no permitiremos pasivamente que nos desmantelen el sistema sanitario público andaluz que estaba creciendo y que disfrutamos durante casi treinta años.

LA SALUD ES UN DERECHO. LA SALUD NO ES UN NEGOCIO.

GOBIERNE QUIEN GOBIERNE LA SANIDAD 100% PÚBLICA SE DEFIENDE

LA PRIVATIZACIÓN SANITARIA MATA

ES UNA CUESTIÓN DE DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS

NO SEAS CÓMPLICE DE UNA DECISIÓN QUE RECORTA DERECHOS