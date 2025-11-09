Cádiz ha acogido este domingo una manifestación en defensa de la sanidad pública. La Marea Blanca ha convocado a un importante número de ciudadanos, como se ve en este vídeo de la protesta llegando a las Puertas de Tierra. La protesta se ha llevado a cabo en todas las provincias andaluza para "exigir el mantenimiento de una sanidad pública de calidad para toda la ciudadanía". "La sanidad andaluza atraviesa una grave crisis, marcada por un deterioro generalizado y planificado, que se manifiesta en escándalos como los errores del programa de detección precoz del cáncer de mama, con consecuencias graves para muchas mujeres", dice la información con la que se convocan las protestas. En la capital gaditana, la manifestación ha partido desde la plaza Asdrúbal, recorriendo la avenida hasta la delegación del gobierno de la Junta de Andalucía, en la Plaza de España, para leer un manifiesto.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz (PP), ha manifestado que "respeta siempre cualquier movilización o concentración que haga cualquier colectivo", al tiempo que ha subrayado que ofrece "mano tendida" y "voluntad de diálogo con todos los sectores" para alcanzar acuerdos en materia sanitaria.