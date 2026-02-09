AIG critica "el paripé" del Ayuntamiento de Cádiz con los caminos escolares seguros

De unos caminos escolares seguros a "una nueva mentira política". De una inversión de 200.000 euros a un "paripé". Adelante Izquierda Gaditana se ha mostrado muy crítico con el último anuncio realizado por el gobierno municipal para fijar "un supuesto camino escolar seguro en el CEIP San Felipe" que se limita a cortar la calle en el horario de entrada y salida de los alumnos (de 8.45 a 9.15 y de 13.45 a 14.15 horas de lunes a viernes en el tramo de Sacramento entre Torre y Sagasta.

Ha recordado AIG que el alcalde anunció una modificación en el borrador del presupuesto "para destinar 200.000 euros al programa de caminos escolares seguros". Un programa que para esta formación de izquierdas consistía en "crear entornos escolares más seguros, accesibles y amables para la infancia". Algo que, según consideran, “no tiene nada que ver" en relación al dispositivo planteado para el CEIP San Felipe.

"Bruno García ha vuelto a faltar a la verdad. Dijo que iba a impulsar nuevos caminos escolares seguros en Cádiz y lo que nos presenta es un simple corte de tráfico puntual con policía. Eso no transforma la ciudad, no protege realmente a los niños y niñas y no genera entornos escolares seguros", ha defendido el portavoz del grupo municipal, David de la Cruz, que entiende que un camino escolar seguro "implica intervenciones urbanas estructurales como el calmado permanente del tráfico, la ampliación de espacios peatonales, la reducción del uso del coche en los entornos escolares, una señalización específica y la participación de la comunidad educativa". "Un camino escolar seguro no es poner dos agentes durante media hora al día. Es cambiar el espacio público para priorizar la vida frente a los coches. Lo de San Felipe es una puesta en escena, un paripé con el que intentan maquillar la propia inacción del Gobierno municipal", analiza De la Cruz.

Por eso, Adelante exige al gobierno de Bruno García "que cumpla su compromiso presupuestario con medidas auténticas y no con anuncios vacíos", e insiste en defender su modelo de caminos escolares seguros, que implica "transformaciones urbanas reales, participación de las comunidades educativas y prioridad para peatones y movilidad sostenible frente al tráfico motorizado". "En definitiva, apostar por una ciudad más sostenible, más segura, más amable y más pensada para la infancia, algo que lamentablemente no hacen ni Bruno García ni su concejal de Movilidad y Educación, José Manuel Verdulla”, añaden desde AIG.

Al hilo de estas críticas, lamenta David de la Cruz que el gobierno municipal "lleva ya tres años prometiendo la inclusión de propuestas de la oposición en los presupuestos municipales y, sistemáticamente, no cumple" una vez que el presupuesto entra en vigor. "Llevamos tres años escuchando las mismas promesas y viendo los mismos incumplimientos. Bruno García anuncia diálogo y participación, pero luego gobierna de espaldas a la oposición y a la ciudadanía. Eso sí, no sin antes hacer anuncios vacíos", critica el portavoz de AIG.