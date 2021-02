Villero denuncia que durante 'Filomena' en Cádiz sólo se atendió a la mitad de las personas sin hogar

Domingo Villero, concejal no adscrito del Ayuntamiento de Cádiz, acudió ayer a la Mesa de Personas Sin Hogar, convocada finalmente por el Ayuntamiento de Cádiz y motivada por la exigencia de la oposición ante situación de Asuntos Sociales con la ciudad y sus habitantes.

Al respecto, Villero denuncia que durante la ola de frío Filomena se ha llegado a atender con los recursos actuales a menos de la mitad del censo oficial que data de 2019, lo que evidencia la clara necesidad de recursos de forma urgente e inmediata ante el crecimiento aumento del censo real, lamentando que solo se habilitaran 10 plazas más (vía convenio con hostales), “lo que refleja las claras carencias para atajar este problema en el que se ven inmersos muchas personas sin recursos”.

Domingo Villero, tras conocer el primer pliego de prescripciones técnicas, considera que existen muchos aspectos en los que mejorar, de forma imperante y urgente, ya que el buen hacer, el buen resultado incide directamente sobre la necesidad, y esta no espera.

Para el edil independiente, el Ayuntamiento de Cádiz debe trabajar sin parón en favorecer el bienestar de sus ciudadanos y marcarse como principal objetivo el que todo el mundo pueda tener un techo. En ello, debe implicarse de lleno y no dejar de lado su competencia humana y social.

Por último, defiende que este asunto también merece un estudio exhaustivo, pues están proliferando a una velocidad de vértigo. “Es verdad que en algunos casos hay gente que no quiere que se les atienda, pero dudo mucho que entre más de un centenar (como mínimo) de personas no haya una buena cantidad de ellas a las que sí que les gustaría no dormir al raso. Veo una falta de eficiencia en este equipo de Gobierno muy grande, pues incluso después de gozar de un presupuesto en el que se disponía de una buena partida para reforzar este Área de servicios, el resultado sigue arrojando datos negativos”, concluyó Villero.