“Algunos tendrán que tomar posición en el próximo pleno con las terrazas”

“El Pleno extraordinario para la ordenanza de las terrazas va a servir para que algunos se posicionen en materia de accesibilidad y en el que todos estén al día de la Seguridad Social”. El teniente de alcalde delegado de Urbanismo, Martín Vila, ha lanzado de esta forma un guante desafiante a los partidos de la oposición para que el próximo 8 de noviembre tomen postura en el Pleno extraordinario en el que se debatirá sobre el texto de la ordenanza de la terrazas.

La situación no ha variado apenas en nada de lo que hizo que la oposición consiguiera con sus votos que no fuera en el último pleno ordinario como urgencia. Su argumento era que no se había tenido en cuenta las reivindicaciones de Horeca, la patronal de la hostelería.

Desde entonces no se ha intentado debatir estas peticiones o tratar de llegar a un acuerdo con los partidos de la oposición para tratar de llegar a un consenso.Para Martín Vila este tuvo lugar en la reunión de la comisión paritaria formada por partidos políticos y colectivos “donde todos dieron el visto bueno al texto, incluyendo a Horeca”. Sin embargo, pocos días después, a juicio del edil de Ganar Cádiz, Horeca puso objeciones a temas “que van en contra de la propia norma de accesibilidad”.

Y el otro caballo de batalla es que los hosteleros, para poder conseguir el permiso para las terrazas, tienen que estar al corriente de los pagos de la Seguridad Social de sus trabajadores. Este último asunto “no es ni más ni menos que lo que se exige en otros contratos como los que se hacen con la venta ambulante o con los taxistas, por poner dos ejemplos”.

Los caballos de batalla de Horeca son los pagos a la Seguridad Social y la accesibilidad

Así, afirma que sí ha habido cambios en los últimos días desde que se celebrara la comisión informativa que dio al traste con que la ordenanza se pudiera llevar al pleno de octubre. Esta modificación es que “pese a que la oposición decía que colectivos como el de los vecinos o el de las asociaciones de discapacitados no iban a aprobar la ordenanza, todos dijeron que sí, salvo Horeca”.

En este sentido, entiende que “lo que hemos buscado es conciliar el interés general y todos han hecho concesiones. Cuando se va a una negociación todo el mundo tiene que entender que no va a conseguir el cien por cien de lo que pide”.

Martín Vila asegura que “me chirrían estos impedimentos cuando entonces no se pudieron ningún tipo de problemas”. Eso, a su juicio, es “el ánimo de la oposición de bloquear por bloquear”.

El teniente de alcalde de Urbanismo insistió en que la ordenanza de terrazas se hizo porque, entre otras razones, no existía ninguna y desde hace años se venía trabajando sin unas medidas máximas. Asimismo, también encerraba la necesidad de “hacer compatible el uso vecinal de los espacios públicos con el de los locales de hostelería con sus terrazas”.

Para que hubiera el mayor consenso, tras un primer borrador que fue un fiasco, se realizó una mesa con distintos colectivos de la ciudad, entre ellos el de Horeca, y los partidos con representación municipal.