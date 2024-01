Sobre Valcárcel

La propuesta de traslado de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Cádiz al edificio histórico de Valcárcel ha transcurrido por diversas etapas desde su comienzo y, de eso, hace ahora algo más de 10 años. Recientemente, se han generado ciertas dudas sobre la intención final del traslado, incluyendo la propuesta de otras ubicaciones alternativas en otros campus. Debido a ello, me he decidido a relatar, con el máximo respeto y agradecimiento a todas las personas implicadas, el conjunto de actuaciones emprendidas en una primera etapa, de casi 6 años de duración y bajo mi responsabilidad. Me ceñiré a un relato objetivo, con documentación disponible en las distintas actas aprobadas en distintos órganos de gobierno de la UCA y de las administraciones implicadas. Cartas enviadas y recibidas con registros de entrada y de salida y en manifestaciones en distintos medios de comunicación de personas implicadas en el conjunto de actuaciones llevadas a cabo.

Los primeros movimientos se remontan al año 2013. La Universidad de Cádiz no abrió un debate sobre el uso del edificio Valcárcel, propiedad de Zaragoza Urbana. Nuestra institución nunca se manifestó en contra del proyecto original de construcción de un hotel de 5 estrellas. La sociedad gaditana y los medios de comunicación sí abrieron un debate sobre otros posibles usos alternativos al hotelero, ante la parálisis y abandono del proyecto inicial tras más de 10 años. Un medio de comunicación propuso incluso recuperar el uso educativo del citado edificio, con la posibilidad de albergar a colegios públicos de la zona que se encontraban obsoletos y muy deteriorados.

Es en ese momento cuando me dirijo al máximo órgano de gobierno de la Facultad de Ciencias de la Educación para conocer su posicionamiento en cuanto al traslado. Este centro ya presentaba serios problemas debido al obsoleto estado de sus instalaciones y a la falta de espacio para albergar al elevado número de alumnos, personal docente e investigador, y personal técnico, de gestión y de administración y servicios que conformaban su comunidad universitaria, y que dificultaban el mantenimiento de una docencia y de una investigación de calidad. Sus posibilidades de crecimiento en cuanto a la oferta de nuevas titulaciones y a sus futuras tareas de investigación eran prácticamente nulas.

De esta forma, acudo acompañado por la directora General de Infraestructuras a la Junta de Facultad de Ciencias de la Educación celebrada el 9 de septiembre de 2013 para exponer la citada posibilidad, en caso de que la propiedad del edificio revierta de nuevo a la Diputación de Cádiz. Solicité el beneplácito del máximo órgano de gobierno de la citada facultad para comenzar con las negociaciones para el traslado a Valcárcel, siempre y cuando se mejorasen las instalaciones y los servicios existentes, dando así respuesta a una reivindicación histórica de su comunidad universitaria desde que salieron del campus de Cádiz.

Con el traslado se daría homogeneidad a las distintas áreas de conocimiento, completando el campus de humanidades, ciencias sociales y de la salud de Cádiz, consolidando el cinturón universitario, rehabilitando y manteniendo el patrimonio, creando mayor actividad académica, cultural y económica y generando una mayor presencia de jóvenes en una ciudad necesitada de ello. Tras un turno de intervenciones, me comprometo a acudir de nuevo a la Junta de Facultad una vez tenga un informe elaborado por los técnicos de infraestructura de la UCA junto con el equipo decanal, que valorase las posibilidades cómo el nuevo emplazamiento propuesto mejora todo lo existente en este momento y, al mismo tiempo, mantiene intactas las intenciones futuras de crecimiento docente, investigador y de servicios.

Al mes siguiente, acudo de nuevo a la Junta de Facultad de Ciencias de la Educación celebrada el 16 de octubre de 2013. En su orden del día se contempla como punto número 2 “Aprobación, si procede, de la propuesta de respaldo al equipo rectoral para el inicio de las negociaciones de cara al traslado de la Facultad de Ciencias de la Educación al edificio histórico Valcárcel”. Tanto la directora General de Infraestructuras como el decano informan que la parcela donde se ubica Valcárcel respondería al listado de necesidades elaborado para los próximos 15 o 20 años, considerando posibles másteres y grados que se venían reclamando, así como dobles títulos con otras facultades del campus de Cádiz. También se evidencia que la superficie disponible, edificio y parcela anexa, no permitiría albergar todo el conjunto de instalaciones deportivas que existen en el Campus de Puerto Real, por lo que las mismas deberían seguir utilizándose con una cierta periodicidad para algunas actividades. Tras un turno de intervenciones donde se manifiesta la preocupación por las infraestructuras deportivas, por ciertos laboratorios de investigación, así como el problema del transporte, la Junta de Facultad aprobó respaldar al equipo rectoral para el inicio de las negociaciones de cara al traslado de la Facultad de Ciencias de la Educación al edificio histórico Valcárcel.

A partir de ese momento, comienzan un conjunto de discretas reuniones con las administraciones implicadas inicialmente en este proyecto (Junta de Andalucía y Diputación) para obtener sus impresiones sobre su viabilidad. Mantengo una reunión con representantes de la Junta de Andalucía, en concreto con el vicepresidente de la Junta, con el consejero con competencias en materia de Universidades, con el secretario General de Universidades y con el delegado del Gobierno de la Junta en Cádiz. La secretaria General de la Universidad de Cádiz también está presente en la misma. Nos trasladan su aprobación al desarrollo del traslado y la posibilidad de solicitar una partida económica inicial de 700.000 euros para la redacción de los proyectos básico y de ejecución.

En 2014, comenzamos los contactos de manera discreta y respetuosa con la Diputación de Cádiz para la cesión del edificio. En 2015, la presidenta de la institución provincial me manifestó su firme compromiso en la cesión de Valcárcel para Ciencias de la Educación. Comienza entonces un largo proceso burocrático y de negociación entre Diputación y Zaragoza Urbana, propietaria entonces del edificio, para llegar a la reversión de la propiedad a Diputación. En ese mismo año, el consejero de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía anuncia que la administración autonómica va a transferir 700.000 euros para que se licite la redacción del proyecto básico y de ejecución. En sus declaraciones define a las universidades como un elemento de riqueza y de articulación social y manifiesta su apoyo al traslado de Ciencias de la Educación.

Las intensas negociaciones llevadas a cabo por la Diputación Provincial de Cádiz con la mercantil “Compañía Inmobiliaria y de Inversiones, S.A. (Zaragoza Urbana) culminan con la aprobación por el pleno de la institución provincial, de 25 de noviembre de 2016, de la reversión de la propiedad del Edificio Valcárcel, previendo la segregación del espacio aledaño al edificio histórico para la construcción de un hotel y su separación respecto de aquél mediante una calle. Dicha propuesta no permitía la ubicación junto al edificio de las instalaciones deportivas que la Facultad de Ciencias de la Educación necesita para el desarrollo de sus grados, muy especialmente para el grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

Al mes siguiente, dirijo sendas cartas a la presidenta de la Diputación y al alcalde de Cádiz para comentarles la imposibilidad del traslado de la Facultad a Valcárcel sin la disponibilidad de un espacio que albergase las instalaciones deportivas que sus titulaciones necesitan. En la dirigida al alcalde le recuerdo anteriores conversaciones informales en las que le solicité una parcela en el Campo de las Balas o la posibilidad de una permuta por parte del Ayuntamiento a la empresa Zaragoza Urbana de dicha parcela por la zona anexa al edificio Valcárcel. En abril de 2017, dirijo una nueva carta al alcalde solicitando formalmente la cesión de la parcela del Campo de las Balas. En agosto de 2017, recibo carta de su parte comunicándome que a la mayor brevedad posible procederá al inicio del expediente de cesión de la parcela comentada. Vuelvo a insistir en septiembre ante la cercanía del proceso de cesión de la Diputación provincial en la necesidad de iniciar un proceso de cesión de los terrenos del Campo de las Balas para instalaciones deportivas.

De forma paralela, la Universidad de Cádiz solicita formalmente a la institución provincial la cesión gratuita de los derechos dominicales que la Diputación de Cádiz ostenta en el condominio actual con el objeto de trasladar al mencionado inmueble la Facultad de Ciencias de la Educación. En esta misma carta vuelvo a insistir en que el buen fin del proyecto dependerá necesariamente del cumplimiento por el Ayuntamiento de Cádiz de su compromiso reiterado de dotar de las instalaciones deportivas precisas en la parcela denominada Campo de las Balas. La Diputación Provincial acuerda en su pleno del día 20 de septiembre de 2017 la cesión gratuita a la Universidad de Cádiz de los derechos que ostenta sobre la institución provincial Fernando Quiñones y Celestino Mutis (Edificio Valcárcel). El cesionario deberá destinar los bienes cedidos a Facultad de Ciencias de la Educación.

Tras la aprobación de cesión por la Diputación procedería la aceptación por parte de la UCA, en su caso. Y es en el Consejo de Gobierno de la institución académica celebrado el 13 de noviembre de 2017, donde en su punto número 9 se contempla la aprobación, si procede, de la aceptación de cesión de condominio del edificio Valcárcel. Se incorporan como documentación la propuesta de cesión elevada por el señor gerente a la comisión permanente de asuntos económicos y presupuestarios del Consejo de Gobierno de la UCA, el certificado del Pleno de la Diputación con la propuesta de cesión, el informe patrimonial emitido por el servicio de Gestión Económica, Contrataciones y Patrimonio de la Universidad de Cádiz, el informe favorable del Gabinete Jurídico y del Vicerrector de Infraestructura y Patrimonio. Sometida la aceptación de cesión de condominio del edificio Valcárcel a la consideración del Consejo de Gobierno, es aprobada por asentimiento.

Del mismo modo, el Consejo Social de la Universidad de Cádiz aprueba en su pleno de 24 de noviembre de 2017 la propuesta de aceptación de cesión de condominio del edificio Valcárcel. En diciembre de 2017 en escrito dirigido a la presidenta de la Diputación Provincial, le expreso mi máximo agradecimiento por el intenso y comprometido trabajo desarrollado por su institución para lograr la reversión de la propiedad, así como su cesión, y le comunico que nuestro Consejo de Gobierno y nuestro Consejo Social han aprobado la aceptación de la cesión. En este mismo escrito, reitero nuevamente que el proyecto de traslado quedaba condicionado a la cesión por parte del Ayuntamiento del Campo de las Balas.

En junio de 2018, suscribimos un Protocolo General de actuación con el Ayuntamiento de Cádiz para el desarrollo de la ciudad y fortalecimiento de su campus universitario. En su estipulación Segunda se prevé que “El Ayuntamiento de Cádiz asume el compromiso de impulsar los trámites técnicos y administrativos necesarios para la cesión a la Universidad de Cádiz de una parcela en la zona del Campo de las Balas para la construcción de las instalaciones necesarias para la docencia práctica de los títulos de la Facultad de Ciencias de la Educación, principalmente del grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte” y para el uso compartido de la ciudadanía gaditana, en las condiciones que se pacten. En noviembre de 2018, la Junta de Gobierno Local adopta el siguiente acuerdo: “Iniciar expediente de cesión de uso a la Universidad de Cádiz de una Parcela en la zona del Campo de las Balas para la construcción de las instalaciones deportivas necesarias para la docencia práctica de los títulos de la Facultad de Ciencias de la Educación, principalmente del grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte”.

En ese mismo año 2018 la Universidad de Cádiz licita en BOE el Proyecto Básico y de Ejecución de la nueva facultad de ciencias de la Educación por importe de 644.951,9 euros. En la apertura del curso académico 18/19 de las universidades andaluzas, celebrado en el Campus de Puerto Real, la presidenta de la Junta de Andalucía manifiesta en su discurso el apoyo del traslado a Valcárcel ligado a la docencia, y la recuperación del patrimonio. Finalmente, en abril de 2019 se presenta el proyecto de la nueva facultad en el edificio Valcárcel, con la presencia de la presidenta de Diputación y el primer teniente de Alcalde y Delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Cádiz.