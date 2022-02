Usuarios de la sala de extracciones del Puerta del Mar denuncian la situación

sala de extracciones del Hospital Puerta del Mar denuncian la pésima situación de los pacientes que acuden a ella. Los usuarios de ladenuncian la pésima situación de los pacientes que acuden a ella.

Así lo cuenta María Jesús Villagrán Fernández, que habla de las condiciones "denigrantes" que tienen que aguantar en el espacio habilitado para ello. "Estuvimos como una hora esperando en la calle, pues la sala de espera tiene cuatro sillas mal contadas, no hay percheros en la sala box, ni un sitio donde poner bolsos, abrigos.. etc". A esto añade que "los sillones para la extracciones están deteriorados, una auténtica vergüenza que no sé si conocerá la dirección del hospital".

María Jesús apunta, además, que normalmente hay pacientes mayores esperando que están al aire libre, gente en silla de ruedas, y que hace mucho frío a la intemperie. "¿Qué pasa si llueve, dónde te metes?", achaca, no si antes destacar la "magnífica labor del personal que trabaja en esta unidad, aunque es escaso y sufre como los pacientes esta situación". Por todo, pide a la dirección del Puerta del Mar y a las autoridades políticas que tomen conciencia de este panorama.