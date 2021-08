La Universidad de Cádiz se queda este año fuera del ranking de Shanghái

La Universidad de Cádiz (UCA) se ha quedado este año fuera del Ranking Académico de las Universidades del Mundo (ARWU), que elabora anualmente la Universidad Jiao Tong de Shanghái (más conocido como Ranking de Shanghái) y que lidera la Universidad de Harvard por decimonoveno año consecutivo. La institución académica gaditana entró por primera vez el año pasado en esta selecta clasificación general de las mil mejores universidades del mundo y se mantiene todavía en el ranking por materias en varios campos del saber como la Oceanografía, las Matemáticas, la Ingeniería Química y las Ciencias Ambientales.

Entre las universidades andaluzas que sí que vuelven a aparecer este año en el ranking general está la Universidad de Granada, que se sigue colocando entre las 300 mejores del mundo y la cuarta española. Y la de Sevilla, entre las 401 y las 500 mejor clasificadas. Las de Málaga y Jaén aparecen entre los puestos 701 y 800, la de Córdoba entre los 801 y 900 y la de Almería, entre los 901 y 1.000.

En esta ocasión han sido 39 las universidades españolas las que figuran entre las mil mejores del mundo y doce las que han logrado entrar entre las 500 primeras, una menos que el año pasado y que en 2019, pero tres más que en 2018. Sólo la Universidad de Barcelona se coloca entre las 150-200 primeras, seguida de la Autonóma de Barcelona (201-300) y la Universidad Complutense de Madrid (2001-300).

La institución sigue entre las mejores a nivel mundial en Oceanografía, Matemáticas, Ambientales e Ingeniería Química

“La posicion de la UCA en el ranking de general de Shangái no varia sustancialmente en la medida en que seguimos colocados en torno a las mil mejores universidades del mundo. Lo que ocurre que el año pasado entramos por muy poco y este salimos por muy poco”, explican desde la Dirección de Comunicación de la institución académica gaditana.

“Estamos entre las 1.000-1.025, aproximadamente, pero cortan en la mil y ya no aparecen todas las demás. El delegado del rector para el Desarrollo Estratégico de la UCA, Manuel Larrán, ha analizado el ranking y aparecemos inmediatamente después del corte, en el conjunto de las mil universidades mejores del mundo; de manera que sólo habríamos perdido 20 puestos entre mil”, añadió la misma fuente.

Además, en la UCA han aprobado actuaciones para salvar lassalida de estos rankings. “En el último Consejo de Gobierno de la Universidad de Cádiz, celebrado el 30 de julio, se aprobó el tercer plan estratégico para los próximos tres años, en el que se contemplan medidas para evitar ese tipo de fluctuación que colocan a la UCA dentro o fuera de un ranking, dándole sostenimiento y estabilidad a la producción científica de la institución”, explican desde la Dirección de Comunicación.

Desde la UCA explican que hay entre 7 y 10 grupos de investigación recientes que aún no han publicado en revistas de impacto

Una de las razones de que la universidad gaditana se haya quedado fuera este año del prestigiosoo Ranking de Shanghái, según aclaran las mismas fuentes, citando al profesor Larrán, es que “hay entre siete y diez proyectos de investigación puestos en marcha recientemente que todavía no han producido artículos en revistas de impacto. En el momento en el que el año que viene estos proyectos se encuentren en una fase más avanzada de investigación y publiquen, colocarán a la UCA de nuevo dentro de las mil mejores universidades del mundo”, adelantan. “Por otro lado, hay una serie de indicadores en los que no podremos puntuar nunca ninguna las universidades andaluzas y españolas, como es el dato, por ejemplo, de los Premios Nobel que trabajan en investigación en ellas”, añaden.

El pasado mes de mayo , la Universidad de Cádiz difundía un comunicado en el que informaba de que la institución consolida su trayectoria y posición internacional en la edición de 2021 del Global Ranking of Academic Subjects (Ranking de Shanghái por materias), colocándose nuevamente entre las 150 mejores universidades del mundo en Oceanografía, mejorando su clasificación en Matemáticas (301-400 mundial) y estabilizando y dando continuidad a la presencia en el mismo en otras áreas temáticas en donde ya figuraba entre las mejores universidades de los cinco continentes, situándose entre las 401-500 mejor posicionadas en Ingeniería Química y en Ciencias Ambientales”.