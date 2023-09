La Universidad de Cádiz da la bienvenida a sus erasmus con alegría y por alegrías

Minutos antes de que el cuadro se apoderara de la escena, Chiara reconoce que “el flamenco” es una de las razones por las que ha elegido estudiar este primer cuatrimestre del curso 2023/24 en Cádiz. La estudiante italiana, junto a algunos compatriotas y un par de estudiantes francesas, se arremolinan en torno a las mesas dispuestas en uno de los patios de la Facultad de Filosofía y Letras. Allí ha dirigido a una buena representación de los 650 alumnos Erasmus con los que estos meses contará la Universidad de Cádiz el vicerrector de Internacionalización en funciones de la Universidad de Cádiz, Rafael Jiménez Castañeda, al concluir la bienvenida oficial en el Aula Magna. Chiara ha mentado al flamenco. Y con flamenco la reciben.

Con alegría y por alegrías (y por tangos, y por soléa por bulerías,...) saludan desde la UCA a estos estudiantes internacionales procedentes de más de 40 países de Europa y asociados del resto del mundo que no dudan en alzar sus móviles para inmortalizar esta rumbosa bienvenida donde tampoco faltan viandas tan apetecibles como el queso, los chicharrones y chacinas variadas. Un detalle que marca y celebra el regreso “a la normalidad” y a la “recuperación de la movilidad” estudiantil “de cifras de antes de la pandemia”, tal y como reconoce Jiménez Castañeda en un discurso que ejecuta en inglés y en español “como deferencia a los alumnos hispano hablantes”.

En español, en inglés, pero también en francés y en alemán se escucha hablar, sobre todo, en el patio de la Filosofía y Letras mientras Niño de la Fragua y Gema la Cantarota abren fuego por tangos con la sonanta de José Carlos Pozo. Jessica Brea y Saray García presumen de lunares y de jaleos de ánge hasta que una, por soleá rematada en fiestas, y la otra, por alegrías y cantiñas, demuestran su arte para dejar boquiabiertos a los jóvenes que no parecen ni percatarse de que durante unos minutos la megafonía deja de funcionar. No es falta de oído, sino profesionalidad de la bailaora que levanta el percance con una lección de taconeo que no necesita de amplificación.

Chiara, Victoria, Maïa y Janël disfrutan de esta primera experiencia flamenca en vivo. “Estamos deseando disfrutar de la ciudad. El mar nos llama la atención pero también nos han hablado muy bien de la gente, nos dicen que sois muy agradables”. De hecho, el carácter gaditano y las dimensiones de la propia ciudad –“no muy grande pero tampoco tan pequeña como para aburrirte”, vienen a decir– son los motivos por los que estas estudiantes italianas y francesas han apostado por la Universidad de Cádiz para su incursión en el extranjero.

No me pegues bocaítos, ay que tú me haces a mí cardenales..., pica la Cantarota en un andaluz avanzado que no pillan ni los estudiantes latinoamericanos. Con todo, a los jóvenes les agrada cómo dice aquello la cantaora y algún atrevido hace hasta un intento de palmas.

Y es que hay ganas de fundirse ya en Cádiz. De “integrarse”, como les recomienda el vicerrector de Internacionalización que les ha animado a “disfrutar” pero también a “respetar”. Las normas de la ciudad, claro, pero, además, las ideas del de enfrente. “Lamentablemente en la actualidad estamos viviendo muchos conflictos internacionales, pero lo que queremos es que la universidad sea un espacio de paz y de respeto al pensamiento del otro”, les interpela el responsable que junto a Rafael Vélez, vicedecano de Internacionalización, y a una representante de la Universidad Europea de los Mares SEA-EU –más de 40 estudiantes vienen a Cádiz desde las universidades de Bretaña Occidental (Francia), Gdansk (Polonia), Kiel (Alemania), Nápoles (Italia), Split (Croacia) y Malta– reciben a los erasmus en el Aula Magna donde muchos ya han entrado ataviados con las gorras y las mochilas promocionales que les entregan a su llegada al centro que mira al Parque Genovés.

En el patio suena la guitarra, entran y salen bandejas y jarras al mismo ritmo que las sonrisas se ensanchan y las conversaciones avanzan. Que cuando se entra por Cai, por la Bahía, se entra en el paraíso de la alegría, tirititrán...

Más del 50% estudiarán en Filosofía y Letras

El interés de los estudiantes erasmus por “la lengua y la cultura” de nuestro país” motiva, según el vicerrector de Internacionalización de la UCA, Rafael Jiménez Castañeda, que “más del 50%” de estos alumnos elijan la Facultad de Filosofía y Letras para vivir su experiencia en Cádiz.

Jóvenes que este año proceden en su mayoría de Italia (156), Alemania (131), Francia (83), México (67), Polonia (44) y Ucrania (25), además de otros países como Austria, Armenia, Argelia, Argentina, Azerbaiyán, Bélgica, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Costa de Marfil, Chile, Colombia, Cuba, República Checa, Ecuador, Georgia, Honduras, Croacia, Hungría, Irlanda, Kazajistán, Kirguistán, Líbano, Moldavia, Malta, Países Bajos, Portugal, Perú, Polonia, Palestina, Rumanía, Serbia, Suecia, Eslovenia, Reino Unido y EE UU.