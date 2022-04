La Unidad de Oftalmología de Puerta del Mar y San Carlos obtiene un certificado de excelencia

El Servicio de Oftalmología del Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz y Hospital San Carlos de San Fernando ha obtenido recientemente la Certificación en Excelencia en Oftalmología que concede la Right Care Foundation, entidad que promueve la innovación y la mejora de la sanidad y que cuenta con el aval de Esaso (European School of Advanced Studies in Ophthalmology).

Según han explicado desde el Servicio de Oftalmología gaditano, el principal objetivo es impulsar el desarrollo de planes de mejora que promuevan las buenas prácticas en las unidades de esta especialidad, ofreciendo herramientas para su aplicación y de este modo conseguir la excelencia de la atención oftalmológica a nivel europeo.

La plataforma cuenta con la colaboración de un comité científico de expertos de alto nivel, que han desarrollado y avalado una serie de indicadores como herramienta para poder medir objetivamente el grado de excelencia de la atención ofrecida en los servicios clínicos, junto a una hoja de ruta para facilitar la aplicación de medidas de mejora.

Desde la dirección de los hospitales Puerta del Mar y San Carlos se ha querido felicitar públicamente a los profesionales de la Unidad de Oftalmología por la consecución de este certificado, que supone un importante reconocimiento al trabajo diario que desarrollan y que además se obtiene gracias a las buenas prácticas clínicas con los pacientes de su área.

Precisamente, desde principios del pasado año la atención oftalmológica de los pacientes de Cádiz y San Fernando experimentó una sustancial mejora gracias a unas nuevas instalaciones específicas para esta especialidad en el Hospital de San Carlos, que supuso triplicar la superficie actual que se ofrecía hasta el momento en Puerta del Mar; para ello, la Consejería de Salud y Familias invirtió más de 720.000 euros.