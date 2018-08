UGT acusa a CCOO y CSIF de "secuestrar" el convenio de limpieza

La sección sindical de UGT en la empresa Sufi Cointer, la actual concesionaria del servicio de limpieza viaria y la recogida de residuos urbanos, se defendió ayer de las acusaciones vertidas por los delegados sindicales de Comisiones Obreras y CSIF en las que denunciaban "un supuesto intercambio de favores". Sin embargo, desde UGT acusaron a estos dos sindicatos de "secuestrar un convenio que afecta positivamente a la plantilla".

Los delegados sindicales de UGT en la UTE Sufi Cointer pusieron de relieve a través de un comunicado el uso de "un lenguaje barriobajero plagado de amenazas, coacciones y falsedades" de la representación sindical de CCOO y UGT, dejando caer "unos intereses ocultos" detrás de esta actuación.

Así, los delegados de UGT aseguraron que "es totalmente falso" que antes del acuerdo para el convenio colectivo no se convocara una asamblea de trabajadores. Este acto tuvo lugar el pasado 10 de julio y en él se aprobó "dicho acuerdo por unanimidad", por lo que consideran que cuenta con el refrendo de los empleados al acudir unas 200 personas a ella.

Ante esto, la sección sindical de UGT pidió al resto de delegados que "digan la verdad a los trabajadores, así como a la opinión pública", centrando el conflicto entre las partes en "la convocatoria de elecciones sindicales para el próximo mes de septiembre y no en el punto de la movilidad funcional", que es en donde ha aparecido la discrepancia entre los sindicatos. De hecho, sobre este artículo defiende UGT que en el nuevo convenio se establece que para cubrir necesidades del servicio exista rotación entre los empleados para que no siempre sean los mismos los que desempeñen funciones diferentes a las que tienen asignadas.

Otro aspecto en el que entra en su comunicado la sección sindical de UGT del servicio de limpieza de la ciudad es en la amenaza de los delegados de CCOO y CSIF de acudir a los tribunales por "el supuesto intercambio de favores" en la negociación del convenio. Ante esto, desde UGT les solicitaron que acudan ya a la vía judicial, pero advirtieron que "en los juzgados hay que demostrar las acusaciones con pruebas y no con palabrerías, o todo se les puede volver en contra".

Ante todo esto, los delegados de UGT lanzaron varias preguntas a sus compañeros de CCOO y CSIF: "¿No será que, si regularizamos el convenio colectivo paralizado desde hace años, esto beneficia a los trabajadores y no a los delegados de CCOO y CSIF? ¿No será que, si todos los trabajadores cobran todos los atrasos que conlleva la firma del acuerdo, beneficia a los trabajadores y no a los delegados de CCOO y CSIF? Entonces, ¿realmente quién beneficia a la empresa? ¿Aquellos delegados que han negociado la firma de un convenio colectivo previo acuerdo asambleario o aquellos que con mentiras y falsedades no desean el cobro de atrasos y mejoras?".

Con todo, los delegados sindicales de UGT en la UTE Sufi Cointer resaltaron el importante avance en el convenio laboral de este servicio que se debe firmar próximamente. El primero de ellos es que desbloquea este documento, que llevaba paralizado desde 2016. Su vigencia será hasta marzo de 2019. A esto se suma el principal acuerdo, que es la subida salarial de la que van a disfrutar los trabajadores, cifrada en un 1,5% en 2016, un 1,5% en 2017 y un 1,5% en 2018, aplicándose además una revisión en función del IPC a partir de enero de 2019. Así, desde este sindicato estimaron que los trabajadores cobrarán en torno a unos 1.500 euros por los atrasos.

Asimismo, otras mejoras que se registran en el convenio son la regularización de la ampliación de la jornada a los trabajadores a tiempo parcial que cubren las vacaciones o la incorporación de tres trabajadores a la plantilla de lunes a viernes procedentes de la bolsa de trabajadores a tiempo parcial.