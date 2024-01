La UCA, una de las universidades españolas que más financiación necesita

Los últimos datos financieros analizados respecto a la realidad y la gestión de las universidades españolas no deja en buen lugar a la de Cádiz, que aparece en la cola respecto a su financiación, según el informe publicado por la Fundación CyD en base a los datos recogidos del año 2021. Esto significa que la UCA se ha de endeudar, ya que el dato resultante de los ingresos no financieros liquidados menos los gastos no financieros liquidados, todo ello dividido por los ingresos no financieros liquidados, ofrece como resultado un porcentaje negativo (5,65) que solo empeora la Universidad de Málaga (que alcanza el 12,90%).

Unido a este dato, presenta el informe la tasa de ahorro bruto, que da una idea “de la capacidad que tiene la universidad para financiar inversiones con los recursos propios” y se calcula mediante la diferencia entre los ingresos corrientes liquidados y los gastos corrientes liquidados, dividida por los ingresos corrientes liquidados. No sale aquí Cádiz demasiado mal parada, con un resultado positivo (10,32%), aunque precisa el informe que una tasa de ahorro bruto demasiado baja “implica falta de capacidad para generar recursos que sirvan para realizar inversiones, por lo que la universidad dependerá de las transferencias de capital recibidas por parte de las administraciones públicas”; escenario que sería aún más complicado en caso de que este porcentaje fuera negativo, lo que implicaría “dificultades para financiar el normal funcionamiento de la entidad, es decir sus gastos corrientes”.

¿Cuáles son los ingresos y los gastos corrientes de la UCA por alumno y por cada uno de los trabajadores que tiene?

El resultado final que refleja esa preocupante necesidad de financiación y la tasa de ahorro bruto resulta de otra serie de datos que también muestra el informe CyD. Así, la UCA se sitúa también a la cola respecto a los ingresos que percibe por cada alumno en base a tasas, precios públicos y otros conceptos. 1.028 euros, en concreto, recibe la institución académica por cada alumno, lo que la sitúa en el quinto lugar por la cola (por delante de la Pablo de Olavide de Sevilla, la de las Palmas de Gran Canaria y las de La Coruña y Vigo), muy por debajo de la Carlos III de Madrid (con un ingreso por alumno de 2.323 euros), que es la que lidera esta clasificación.

Al otro lado se situaría el gasto corriente por alumno, que en la UCA es de 6.470 euros, siendo la tercera universidad andaluza que menos gasta por alumno por delante de Almería (con 6.355 euros) y de la Pablo de Olavide (6.147 euros).

Sí experimenta un salto grande en las tablas cuando se refiere al gasto de personal “por ocupado”, situándose en la décimoquinta posición (de las 47 universidades incluidas en el informe) y como la tercera universidad andaluza que menos gasta en personal. 38.880 euros anuales por cada trabajador registra la UCA, en un ranking que lidera Jaén con 44.339 euros anuales.

También analiza la Fundación CyD las transferencias corrientes y de capital que reciben por alumno cada universidad, situándose la de Cádiz en la zona baja de la clasificación con un cantidad de 6.738 euros, muy alejados de los 10.824 euros que recibe la Politécnica de Valencia (que lidera este ranking) y de los 2.374 euros que percibe la Universidad Rey Juan Carlos (la que menos percibe).

Desde la Universidad gaditana se indica que el posicionamiento que refleja este informe es “en términos generales similar al de años anteriores, como ocurre con el conjunto de las universidades públicas andaluzas”. “La posición de la Universidad de Cádiz es similar a la de buena parte de las universidades andaluzas y refleja la necesidad de mejorar su financiación y de aumentar los recursos”, añaden fuentes consultadas en la UCA, recordando que los ingresos “son claves para la obtención de resultados”.

A esta situación además se suma “las características estructurales de la UCA”, que divide su actividad académica en cuatro campus diferentes “con el proporcional coste para el mantenimiento de infraestructuras y el sostenimiento del capital humano”. Aspecto que alcanza su máxima expresión con determinadas titulaciones que se imparten en varios campus con el mismo currículum y no siempre con el mismo profesorado, lo que lógicamente aumenta los gastos de modo considerable.

En esta misma línea se posicionan en la UCA respecto al capítulo de tasas, precios públicos y otros ingresos así como en gastos corrientes por alumno, “que podrían mejorarse con una mejor dotación de recursos”.

“Los datos evidencian la necesidad de una mejor financiación”, vienen a concluir desde la UCA, donde analizan el informe justo en un momento en el que las universidades andaluzas andan negociando y planteando nuevas vías de financiación y los criterios de reparto que en los próximos años recibirán de la Junta de Andalucía. Un camino que no se antoja fácil porque independientemente de los datos concretos de la UCA, lo cierto es que el conjunto de universidades andaluzas se sitúa en la misma zona de la clasificación de cada uno de los índices analizados en el informe de la Fundación CyD.