El rector de la UCA dice que “habrá que preguntar a la Junta por qué no invierte en la ciudad de Cádiz”

El rector de la Universidad de Cádiz, Francisco Piniella, ha respondido a la delegada del Gobierno de la Junta en Cádiz, Ana Mestre, tras señalar ésta que, respecto al proyecto de la Facultad de Ciencias de la Educación en el edificio de Valcárcel, la UCA deberá priorizar qué hacer con el dinero inyectado por la administración autonómica, 22 millones de euros, para infraestructuras. Después de destacar que “esto es un poco el día de la marmota. Se repite el argumento de la Junta de Andalucía y la verdad es que nosotros como universidad no queremos que esto se convierta en un tema de conflicto político”, Piniella apuntó que “repetir de nuevo esos argumentos no tiene mucho sentido” y que “la Junta de Andalucía no ha inyectado 22 millones de euros a la UCA para infraestructuras. Son remanentes no afectados que la Consejería de Hacienda le ha permitido para poder realizar infraestructuras”.

Piniella apostilló que la Universidad de Cádiz tiene cuatro campus “con gastos anuales de infraestructuras que tienen que acometerse con estos fondos que no son de la Junta, que son de la propia universidad”, recordando que el proyecto de Valcárcel “asciende a más de 40 millones de euros. Es decir, que no podemos licitar un proyecto de 40 millones si no los tenemos”. Según el rector “lo que está claro, y así parecía que venía la propuesta del anterior gobierno de la Junta, es que esto tenía que ser una financiación con nombre y apellidos. Es decir, no es una financiación para la UCA, sino específica para la rehabilitación del edificio de Valcárcel y su conversión en una Facultad de Ciencias de la Educación, que además debe tener infraestructuras que den cobertura al grado de Actividad Física y Deporte”.

Piniella añadió que “habrá que preguntar a la Junta por qué se invierten en infraestructuras en otras universidades como la de Málaga y otras, y sin embargo a Cádiz no llegan esas inversiones. Por qué no se invierte en la ciudad de Cádiz”.

En cuanto a la posibilidad de financiar el proyecto con fondos europeos Next Generation Piniella dijo que “llevamos unos años con este tema. Esto surge cuando hace dos años desde la Delegación de Gobierno de la Junta se rechaza este proyecto. En estos dos años hemos estado hablando con la Junta y en ningún caso ha incluido en los presupuestos esta partida”.

A juicio de Piniella la Facultad de Ciencias de la Educación “no puede seguir en el estado en el que se encuentra. Hay que buscar un plan y es el único que tenemos: Valcárcel. Tenemos que buscar esa financiación. Hay un proyecto ya hecho, con sus planos y presupuestos. Solo falta saber quién lo va a pagar. Vamos a intentarlo por todas las vías posibles”.

Finalmente el rector afirmó que “desde el punto de vista de la ciudad es un proyecto muy atractivo, revitalizando barrios, dinamizando la zona. Cerrando además el cinturón universitario de Valcárcel al Reina Sofía. Creo y espero que si no puede ser a través de los fondos Next Generation la Junta más tarde o más temprano apueste por la ciudad de Cádiz y este proyecto”.