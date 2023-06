El rector de la UCA sobre Valcárcel: "Nosotros hablamos con instituciones, no con partidos"

La "alineación de astros" que espera el PP para que se desbloquee el proyecto de la Facultad de Ciencias de la Educación en Valcárcel tiene mucho que ver con el posible desembarco de este partido en la presidencia de la Diputación. Así lo expresó hace unos días Mercedes Colombo, delegada del Gobierno de la Junta en Cádiz, supeditando la firma del convenio antes de verano a la llegada de su partido a la institución provincial. Al respecto, el rector de la Universidad de Cádiz, Francisco Piniella, recordó este jueves que "la UCA sí que lleva cuatro años tratando de alinear todos los astros, no desde hace un mes. Y también el anterior rector intentó sacar adelante este proyecto".

El rector fue claro al señalar que "nosotros hablamos con instituciones, no con partidos políticos. Y por lo tanto vamos seguir hablando con la Diputación, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Cádiz, sea cual sea el color político. Si se alinean los astros porque el color sea el mismo, pues mejor para la Universidad de Cádiz". "Pero -repitió- la UCA es una institución y como tal nos relacionamos con instituciones".

Piniella destacó que "por supuesto, vamos a esperar a que tomen posesión tanto el alcalde como el próximo presidente de la Diputación para volver a incidir en tener una reunión y ver las posturas de estas instituciones". Por parte de la UCA "seguimos haciendo nuestra tarea. Con todo lo que nos piden. Se pidió el proyecto de ejecución que estará terminado a final de junio o principios de julio. Luego también han pedido el proyecto de urbanización, que no depende de nosotros, sino de Zaragoza Urbana, y el Ayuntamiento tendrá que involucrarse también este proyecto. Que piden más datos, pues seguiremos dándolos. Insistiendo hasta que esto sea una realidad".

El rector concluyó apuntando el de deseo de que "se pueda firmar pronto este convenio. La Universidad de Cádiz está preparada. Pero hasta que no se firme, no se podrá licitar la obra. Y hasta que no se licite la obra no se podrá financiar la misma".