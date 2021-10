La UCA exige a la Junta que recoja Valcárcel en los presupuestos de 2022

La Universidad de Cádiz y la Diputación de Cádiz mantienen su apuesta por el proyecto de trasladar la Facultad de Educación de Puerto Real al edificio de Valcárcel a pesar de que aún no tienen los 40 millones de euros necesarios para el proyecto. El rector de la UCA, Francisco Piniella, ha reclamado este lunes a la Junta de Andalucía que lo incluya en los Presupuestos autonómicos de 2022, cuyo proyecto va a ser aprobado en los próximos días por el Consejo de Gobierno para iniciar su trámite en el Parlamento de Andalucía.

En un acto junto a la presidenta de la Diputación, Irene García, Piniella ha señalado que la comunicación con la institución provincial es constante. "Es un proyecto que requiere de unos fondos que la UCA ni los tiene ni pueden salir de la financiación de las universidades", ha señalado el rector, que ha incidido en que si "la Junta quiere apostar por el proyecto de Valcárcel, debe venir con nombre y apellidos en los presupuestos".

Mientras tanto, tanto la UCA como la Diputación están buscando alternativas para sufragar parte del proyecto. Una de las salidas sería incluirlo dentro de los fondos europeos Next Generation, según explicaron los responsables de ambas instituciones. Además, la UCA ha solicitado ocho millones de euros a cargo del Programa de Rehabilitación de Edificios Públicos que permitirían hacer unas primeras obras de consolidación del inmueble, según Piniella.

Por su parte, Irene García ha recalcado que ni la universidad ni la institución que preside "van a renunciar a que Valcárcel sea una realidad". En ese sentido, García ha reiterado que lleva meses a la espera de una reunión con el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, para tratar este asunto.

El convenio de cesión de la titularidad de Valcárcel de la Diputación a la UCA expira el 17 de diciembre de 2022, por lo que los próximos presupuestos autonómicos suponen casi la última baza para que se pueda sufragar este proyecto si no es posible captar fondos europeos. En caso de que no se lleve a cabo en plazo, Piniella no ha querido adelantar si se procederá a la devolución del inmueble, ya que en todo caso, es una decisión que competería al claustro de la universidad, su máximo órgano de gobierno.

De la complejidad del proyecto de Valcárcel da cuenta la previsión de su presupuesto, esos 40 millones de euros, una cifra que cuadriplica, por ejemplo, la inversión en infraestructuras que realiza la UCA en tres años, con su propio remanente, en la mejora de sus cuatro campus universitarios.