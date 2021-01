Techos hundidos, desprendimientos, goteras, ventanas que no abren: El lamentable estado de la Comisaría Provincial

El sindicato policial Jupol ha vuelto a denunciar este jueves las pésimas condiciones en que se encuentra el edificio del Pirulí que hace las veces de Comisaría Provincial desde hace casi cinco años. Representantes del comité provincial de Jupol han recordado que “la vieja comisaría está en obras desde verano de 2016, que fue cuando nos mudamos, pero mucho antes ya llevábamos tiempo aguantando reformas y trabajando con tabiques apuntalados y otros desperfectos graves. No sabemos como no pasó una desgracia”, dicen.

Comentan que las obras se han retrasado en varias ocasiones por diversos motivos, “por chapuzas de las empresas contratadas” en la mayoría de los casos, y que a pesar del tiempo que llevan alojados en el Pirulí “todavía quedan cosas por reparar. A la Comisaría por dentro lo que le han hecho es un lavado de cara barato. Y ahora mismo siguen trabajando pero no sabemos cuando van a entregarla”.

Jupol afirma que la Secretaría de Estado de Seguridad abona unos 30.000 euros al mes de alquiler a Telefónica por las instalacioines del Pirulí. “Y eso que están también en pésimas condiciones. Ya hemos tenido tres desprendimientos en la fachada, lo que ha obligado a cortar la calle. No arreglan nada. Hay ventanas oxidas, atornilladas, no se pueden abrir, por lo que hay ventilación cero con el agravante de que estamos con el tema covid. Sufrimos goteras cada vez que llueve, boquetes en las placas de escayola. No tenemos calabozos, en fin, un desastre”.

Jupol insiste en que cada vez que contratan una empresa nueva “nos dan una fecha diferente de entrega. El último plazo que nos dio el comisario provincial cuando nos reunimos con él fue el primer trimestre de este año pero aún queda obra, por lo tanto ni de coña estará. Tendrán que venir a dar el visto bueno desd Madrid, luego habrá que hacer la mudanza, así que por lo menos hasta verano, siendo muy optimistas, estaremos aquí”.

Consideran desde el sindicato policial que tras estos cinco años de obra, tras invertir un dineral en los trabajos y otro en el propio alquiler del Pirulí, “se podría haber hecho una comisaría nueva. Cedió terrenos el mismo Ayuntamiento y hubiéramos estrenado unas dependencias con todo. Edificio nuevo, que es lo que necesitamos y lo que venimos reclamando desde hace ya muchos años”.

“Nosotros hemos presentado ya varios escritos solicitando la reparación del Pirulí. Esta mañana de hecho una compañera que lleva riesgo laboral en Cádiz ha hecho un escrito nuevo y lo va a registrar. Es peligroso para nuestra salud. Pero de momento no nos hacen caso. Nos dicen que no pueden realizar reparaciones en la comisaría porque estamos de alquiler. Y mientras no podemos ni abrir las ventanas”.

La Policía está acudiendo al 100 % a sus puestos de trabajo. “En el confinamiento de marzo íbamos menos, nos repartíamos un día sí un día no, pero ahora vamos todos los día”.

En cuanto a la pandemia Jupolo reconoc que ahora mismo hay material, mascarillas, guantes, EPIS, “las mascarillas FFP2 escasean un poco, que son las mejores, no tenemos todas las que queremos, pero bueno, estamos mejor que al inicio de la pandemia”.