“La situación de la Policía en Cádiz es de abandono por parte de la División de Personal”

Apenas un año y medio después de su nacimiento, el sindicato Jupol ha conseguido unos excelentes resultados en las elecciones al Consejo General de la Policía Nacional, obteniendo ocho vocales en total y arrasando en algunas provincias. En Cádiz la tónica no ha sido diferente. Diario de Cádiz ha hablado con el secretario provincial y el secretario local del nuevo sindicato, Antonio Rodríguez y Javier Calero respectivamente, sobre un proceso electoral que ha resultado muy tenso y también sobre la situación del cuerpo en la provincia.

Antonio Rodríguez reconocía para empezar estar “muy satisfechos” por los resultados. “Quizá no esperábamos un resultado tan abultado, pero sí que confiábamos que las cosas salieran bastante bien. La provincia cuenta con un vocal en el consejo, que es un compañero de la comisaría de Rota”.

Al preguntarle a qué consideran que ha podido deberse su éxito indicó que “creemos que ha sido por el descontento generalizado que hay entre los afiliados con los sindicatos tradicionales. Pensamos que ha habido un poquito de dejadez por parte de todos y ya los compañeros estaban cansados. De hecho nos han votado más compañeros que afiliados tenemos. Gente de otros sindicatos incluido”.

Explica Rodríguez que ahora “podemos gozar de liberaciones, las cogeremos siempre justificadas, pero los compañeros ven que estamos trabajando, que no estamos como otros sindicalistas que llevan años sin aparecer por las comisarías. Nosotros somos policías de calle, estamos en el turno, trabajando con los mismos compañeros que nos han votado. También es verdad que gracias a todas las movilizaciones y la presión de Jusapol se ha conseguido, al menos, esa falsa equiparación salarial. Han sido factores que nos han ayudado a que los compañeros nos den su confianza”.

El día 8 se constituye el consejo formalmente y si no se llega a ningún acuerdo con el ministro se declarará el conflicto permanente colectivo

Sobre esa denominada falsa equiparación salarial Javier Calero explica sus argumentos. “Nosotros vamos a llegar hasta el final. Se hizo un estudio que aseguró que una equiparación total ascendería a 1.500 millones de euros. El acuerdo firmado entre los sindicatos y el Gobierno se valoró en 807 millones, de los que 100 por año eran para la segunda actividad. No existe una ley por la que se puedan incorporar los compañeros, por lo cual se pierden. Así que quedarían esos 807 millones. Hay una diferencia de 700 millones, así que no podemos hablar de equiparación. Además no se tuvo en cuenta en el acuerdo algunas de las reivindicaciones que solicitábamos, como las pagas extras, el tema de la asistencia a juicio, las horas extraordinarias, y a día de hoy esa supuesta equiparación no ha introducido en el complemento que nos ayudaría a que luego a la hora de jubilarnos no nos queden 1.200 euros mientras que por ejemplo los Mossos de Esquadra lo hacen con 2.100 o 2.200. Una diferencia muy grande. Estamos en contra por tanto de ese acuerdo”.

Aseguran ambos que siempre han tenido muy buena relación con los jefes en todas las comisarías hasta ahora. “A partir de ahora asumimos un rol distinto, ya que somos sindicatos representativo y tendremos un peso mayor a la hora de trasladar nuestras demandas y necesidades. Lo que tenemos claro es que somos un sindicato que viene a aportar soluciones y no a generar problemas. Siempre que veamos algo que no funciona en una comisaría se lo haremos saber a un jefe pero aportándole además las posibles soluciones”.

Para el resto de sindicatos el nacimiento de Jupol ha sido una bomba. “Pues sí, porque han perdido muchísimos afiliados y han visto que nosotros, además de ganarlos, no nos callamos, intentamos luchar por la justicia policial, como dicen nuestras siglas, y la verdad es que no hay muy buena relación, siempre hemos intentado llevarnos bien y ser respetuosos, pero debe ser que les incomodamos y la relación es prácticamente inexistente”.

Reconocen que el proceso electoral ha sido un poco tenso. “Por nuestra parte estamos dispuestos a ir limando asperezas, porque no venimos a pelearnos con nadie, sólo queremos luchar por los derechos de los policías”.

Antonio Rodríguez "La comisaría de Cádiz, aunque reformada, no puede albergar todos los servios policiales”

Advierten, eso sí, que no van a dar un paso atrás. “El día 8 se constituye el consejo formalmente y si vemos que no se llega a ningún acuerdo con el ministro pues se declarará el conflicto permanente colectivo y a raíz de ahí veremos lo que pasa”. Esto quiere decir que se pararían todas las negociaciones de la administración con los sindicatos.

La Policía no tiene derecho a huelga, además Javier afirma que “las medidas de presión nunca perjudicarán al ciudadano. Nuestros problemas con la administración son nuestros. Somos policías, tenemos una responsabilidad, y lo que no podemos es secuestrar a los ciudadanos por algo que sólo nos compete a nosotros”.

En cuanto al Plan del Campo de Gibraltar, Jupol considera que debe extenderse a toda la provincia “porque los narcos se están expandiendo por todas las comarcas”.

Javier sí fue rotundo a la hora de hablar de las pésimas condiciones de la comisaría situada en el Pirulí o la falta de personal. “La situación de Cádiz es de abandono por parte de la División de Personal. Necesitaría un mínimo de 50 o 60 funcionarios más para que las cosas empiecen a funcionar correctamente. No podemos dar más datos por motivos de seguridad pero hay unidades que la verdad que están atadas de pies y manos y eso no es serio. Lo hemos trasladado al comisario provincial y al comisario jefe de operaciones pero no conseguimos que Madrid nos dote de medios. Nos consta que se están haciendo gestiones para hacer ver a Madrid que necesitamos personal por la peculiaridad de la provincia, sobre todo la Comisaría Provincial, que es la que debe dar apoyo, pero ahora mismo tenemos una plantilla diezmada y sin posibilidad de hacer nuestro trabajo como deberíamos”.

Javier Calero "Vamos a llegar hasta el final. Estamos en contra del acuerdo y de la falsa equiparación salarial”

Antonio considera igualmente que pase lo que pase con la Comisaría de Cádiz, “aunque la reformen, realmente no puede albergar todas las dependencias que tenemos. Ahora encima con el carril bici nos han quitado todo el lateral de Granja de San Ildefonso, así que no sé dónde vamos a colocar a los coches”.

Por último, Javier quiso comentar que justo el día de las elecciones, “un compañero nuestro de la UPR de Algeciras, Rafa, falleció de muerte súbita con 38 años y no pudo disfrutar del éxito. Era una persona extraordinaria y un excelente trabajador. Deja una viuda y dos niñas. Una de nuestras reivindicaciones en la que no vamos a dar un paso atrás es el de las pensiones de viudedad. Te entregas al cuerpo, expones tu vida y si te pasa algo la recompensa de la Policía es una pensión de viudedad escasísima. Eso es algo que hay que cambiar ya”, finalizó.